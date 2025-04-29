經濟部投審會今核准3項對外投資 未見台積赴美投資案
經濟部投資審議會今天召開第19次會議，會中共核准重大投資案件6件，對外投資部分有3件，其中以國巨斥資日幣777億9710萬6828元，公開收購日本SHIBAURA ELECTRONICS公司最高100％股權金額最高，並無外界關切的台積電擴大赴美投資案。
投審會發布新聞稿指出，對外投資部分，核准宏碁以8604萬8632.55美元取得英屬開曼群島EMBEDDED CITY LIMITED之100％股權，間接取得台灣振華電子股份有限公司股權，從事經營POS系統、KIOSK多媒體事務機及工業電腦應用之業務；核准祥碩科技以3億9109萬8800美元，取得美國TECHPOINT, INC.之100％股權，從事積體電路設計業務；以及核准國巨以日幣777億9710萬6828元（約5億2174萬3054美元），公開收購日本上市公司SHIBAURA ELECTRONICS CO., LTD.最高100％股權，從事經營熱敏電阻感測器製造及銷售業務。
僑外投資部分，投審會核准英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY以台幣87億5000萬元增資巔峰海景投資股份有限公司，並以其中83億元增加轉投資海能國際投資股份有限公司，從事風力發電業務。
其次為核准荷蘭商艾士麥股份有限公司（ASML HOLDING N.V.）以台幣26億1982萬4000元增資西盟科技股份有限公司，從事經營半導體雷射光源設備安裝及零組件銷售、維修業務。第三是核准日商住友商事株式會社（SUMITOMO CORPORATION）以台幣22億7080萬160元，增資台灣國際住商電子股份有限公司，從事半導體材料及電子零件材料之進出口貿易、銷售業務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言