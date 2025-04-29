全球變局影響財富傳承關鍵 KPMG教高資產客戶應對策略

在全球經濟不穩與國際監管愈加嚴格的環境下，高資產家族與企業該如何守住財富並穩健傳承，成為當前的重要課題。KPMG安侯法律事務所29日舉辦《高資產客戶的必修課題》研討會，邀集國內外專家從美國稅務、歐洲家族治理，到全球財富管理趨勢，深入探討高資產客戶在面對複雜市場時，如何因應挑戰、布局未來。

KPMG安侯法律事務所主持律師兼所長卓家立表示，越是在經濟波動劇烈的時期，越是財富規劃的關鍵時刻。他指出，高資產客戶在進行財務安排時，應從「傳承制度設計」與「稅務合規優化」兩大核心出發，尤其是持有境外資產或具多重國籍身分者，更應及早評估風險、調整結構。

在總體經濟面上，加拿大皇家銀行執行董事郭聖傑與亞洲區高級投資策略師段乃榕指出，儘管高利率環境壓抑了部分經濟動能，但全球應不至於進入全面性衰退。他們提醒，雖然通膨有趨緩跡象，但仍未達央行目標，貨幣政策將持續偏緊，加上地緣政治的變化可能對資本市場與投資信心造成衝擊，投資人須密切關注。

在稅務合規方面，卓家立進一步指出，美國對個人資產申報、信託架構、美台間的稅務協定，以及AI查稅與自首機制，將直接影響台灣高資產人士是否符合美方對於稅務透明與法規遵循的要求。他強調，許多傳統的架構恐已不再安全，建議應及早盤點自身資產與風險，進行必要調整。

研討會下半場則關注資產保全與跨世代傳承的國際經驗。來自列支敦士登的貴族暨家族辦公室執行長 Gisela Bergmann 公主以自身家族近九百年的治理經驗為例，分享如何透過制度化設計，兼顧財富保障與家族價值的延續。她指出，成功的傳承不只關乎金錢，更關乎責任與信任的建立。

卓家立最後強調，有效的傳承應該從家族共識與價值觀出發，而不是只著重在工具選擇。他呼籲企業主與接班人應共同參與討論與規劃，確保傳承的不僅是資產，更是理念與責任感。

KPMG安侯法律事務所也表示，未來將持續結合國際觀點與在地實務經驗，與各界合作，共同協助台灣高資產家族面對全球化下的稅務與治理挑戰，打造穩健、透明又具永續性的傳承藍圖。