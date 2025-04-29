快訊

新冠高峰估最快下月來襲 輕重症、死亡均寫今年新高 

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

印度強股+美國穩債 群益印美戰略多重資產資金5月開幕

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

今年來全球市場動盪最主要因素，在於美國總統川普的一言一行與提出的相關政策雜音牽動市場投資情緒。群益投信表示，在市場動盪下，穩健型投資人不妨透過多重資產基金來應對。群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，多重資產投資戰略中，以印度股市加上複合美債最適合。

群益投信所推出的「群益印美戰略多重資產資金」將在5月12日展開募集，以強股和穩債雙戰略，選擇印度股市搭配美國債市，以跨資產、跨市場的配置來平衡投資組合波動，進可攻、退可守。

向思穎指出，印度擁有基本面成長、勞動力優勢、供應鏈轉移三大投資契機，且受美國關稅政策影響小；而在全球股市受到對等關稅政策衝擊下，避險資金流入債券資產，使債券展現出抗震特性，美國債市中，無論公債、投資等級債或非投資等級債，目前殖利率水準皆處於相對高位，更具投資配置價值，且與印度股市長期維持較低的相關性，顯示印度股市與美國債市為較佳的投資搭檔，可望增加債券收益外，同時又有降低整體投組風險的優勢。

在印度選股戰略上，以發掘高成長潛力股為主，透過廣納大中小型企業、鎖定政策方向、超配重點產業、參與高速成長周期的選股策略，讓投資印度可以不只投資龍頭企業，同步納入優質印度中小股，且藉由關注印度政策方向，尋找政策受惠且具護城河的產業，靈活調整產業配置，挑選具高成長動能之企業，完整參與潛力企業高速成長周期。

而美國選債戰略方面，著重追蹤經濟數據、分析貨幣政策趨勢，動態調整債信評級進而累積優質債息，加上分析景氣循環、存續期間、利差變動等這些總經、債信、投資價值分析，條件篩選出優質之投資標的。

群益投信多重資產研究團隊表示，今年市場仍將持續聚焦於川普上任後的政策方向、聯準會降息動向、全球經濟成長概況，消息面上或可為金融市場增添波動，不過經濟仍維持溫和成長態勢，因此市場風險相對有限，然同步考量政策不確定性的影響，建議穩健型投資人不妨透過股債部位兼具的多重資產基金來因應，以股、債多元資產布局方式，將更有助於分散投資組合風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收保護，以兼顧報酬和波動管理，穩固投資組合。

印度 美國

延伸閱讀

台美對中國製產品定義不同 卓榮泰：透過談判拉齊改進

中印關係改善 北京同意印度香客今夏赴西藏朝聖

印度尷尬鬧劇！22歲男婚禮掀頭紗驚見「45歲準岳母」 控兄嫂設局逼婚

新興亞股反彈 外資轉買

相關新聞

擴大對美採購2000億 郭智輝：包括發電機

因應美國對等關稅措施，行政院提出特別預算條例4100億元，其中卻撥補台電1000億元，更只有930億元用在關稅相關產業而...

台灣首份公正轉型教材上線！淨零不能「只問碳排、不問勞權」

台灣推動2050淨零轉型，產業轉型過程勢必衝擊勞工、在地社區等利害關係人。今年是台灣碳費元年，但強調不遺落任何人的「公正...

關稅戰勞動市場起變化 出口產業工作數降、內需產業升

美國對等關稅攪亂全球經貿局勢，根據104人力銀行最新數據顯示，目前求職求才市場平均每位求職者可分到二個工作機會，與去年同...

半世紀來第一個沒核能的夏天 台灣人不用害怕停電嗎？

核三廠2號機將於5月17日停止運轉，今年夏天，將是台灣自1979年、將近半世紀以來，第一個沒有核電可用的夏天，如何安然度過用電量最高峰的夏季，對台電而言，是重大考驗。確保不停電、不限電，比起電價漲不漲、空汙嚴重等問題的重要性，排序更為前面。民眾要擔心停電噩夢再度重演嗎？

川普在玩啥把戲？從歷史看端倪 台處處有驚險…謝金河：有「這條件」未來格局大好

川普帶給世界是驚嚇？還是驚奇？從歷史縱深看起！

從遠洋漁業看到太空商機 台廠老牌力拚衛星應用新藍海

編按：2035年太空經濟規模將到達1.8兆美元，年均成長率遠高於全球GDP成長速度；各國每年發射上百顆國防衛星，用於偵察、通訊，又以中國和美國最多，地緣衝突從地表延伸到宇宙。聯合報數位版每周推出「解密太空」系列，帶讀者理解新太空時代全貌，以及台灣在全球太空布局中，將扮演什麼角色。 從福衛一號到未來的福衛八號，從陸地、海洋到太空，台灣衛星計畫一路走來都能看見芳興科技的身影。他們用30年光陰鍛造台灣的太空夢，也積極尋找台廠在太空經濟中的機會和商業模式，最後他們鎖定了目標——海洋，結合台灣在遠洋漁業的既有優勢，打造出台灣海事衛星應用商機。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。