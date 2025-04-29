設立主權基金有譜？卓揆承諾積極推動啟動專案研議

行政院長卓榮泰29日再度針對主權基金議題說明，卓榮泰表示，但以目前台灣經濟實力及科技產業發展，均已具備考量成立國家主權基金的條件。近期已跟央行、國發會及財政部討論，並願意親自督導此項政策推動，並表示將以最高標準審慎評估規劃，在國內形成充分共識後推動設立。

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢時，國民黨立委李彥秀指出，全球超過90個國家設立主權財富基金，她以新加坡淡馬錫與GIC(新加坡政府投資公司)的經驗，說明主權基金在財政盈餘與國家戰略資源上的關鍵作用。設立主權基金需考量資金來源、基金規模、投資方向未來是否訂定專法、成立專責管理機構，確保基金運作符合國際規範等，都需要非常縝密規劃與設計，盼卓榮泰應親自督導規劃設立主權基金。

李彥秀說，非常期待台灣能夠儘速成立國家主權基金，未來如果賺了錢、有盈餘，包括撥補台電、勞健保等，都可有足夠資源，在財政上也會比較沒有後顧之憂。

國發會副主委高仙桂說明，國發會大約在兩年前有做過討論，當時並非自己任內，而現在國內其實已經有類似的機制，譬如說台杉基金等。

李彥秀提到，台杉基金與國家主權基金是不一樣的層級，她呼籲成立的是國家級的主權基金。

卓榮泰則正面回應說，非常謝謝委員關心國家主權基金這個議題，他認為，國家發展到現在，台灣的經濟能力、財政能力、科技產業發展能力都足以讓政府重新來考量。

對此，卓榮泰說，近期已跟央行、國發會及財政部討論，並願意親自督導此項政策推動，並表示將以最高標準審慎評估規劃，在國內形成充分共識後推動設立，過去對主權基金的設置是比較保守，認為有起有落，台灣經不起一個大的變動，如果經營不善、不佳的話，不過現在他認為在各方面條件比較足夠的情況底下，國家的財政能力，要考量的是基金的規模到底要有多大，如同立委說的，要有個專法進行管理，投資的方向要怎麼訂定，要怎麼建立一個公平機制，讓國內大家都能看到，會用積極的方向，積極的態度推動。