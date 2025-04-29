美國ACT Expo開展 東元集團亮相載具電氣化升級方案

全球綠色交通與充電技術領域的權威盛會2025年美國綠色交通及充電樁展（ACT Expo），4月28日在美國加州揭幕，東元電機（1504）首度攜手兩家美國子公司東元西屋馬達公司（TECO-Westinghouse Motor Company）和充電樁解決方案銷售公司NexE、及新併購電動車扁線馬達易唯科電機（EVK Motor），共同參展 。

此次主要展示用於電動車動力系統的電驅橋解決方案、高功率快速充電樁等產品與服務，東元電機董事長利明献表示，東元致力於載具電氣化的解決方案，將電動車動力系統與充電基礎建設列為集團核心策略之一，這次首度在ACT Expo亮相的產品，整合了東元在台灣與美國的技術和製造優勢，展現東元拓展國際市場的實力。

東元在去年底併購電動車用馬達廠易唯科，擁有第三代創新扁線馬達技術，散熱設計極佳，擁有較高功率密度，最高效率可達97.8%。此次首度對外展示電動車之高功率高效能扁線馬達單元，特色在於體積小、重量輕(整機含油泵及散熱器小於55公斤)，功率可覆蓋50~300kW，轉矩可覆蓋150~550Nm。

東元指出，這項產品專門應用在中大型電巴、電動貨卡等商用車之電驅橋解決方案（E-Axel），可以為車廠解決車體容量、空間及重量問題，更提升了電氣化載具移動性能表現，主要鎖定歐美商用車百億美元的商機。

東元美國子公司東元西屋馬達與NexE公司，也在現場展示30kW與60kW直流快速充電樁，以及PowerCube（電動車充電用可攜式配電系統）。這兩項直流充電樁產品系列具備高功率輸出、智慧充電功能，並能整合再生能源，可大幅縮短充電時間並提升能源效率。

東元表示，東元西屋已於德州工廠設立充電樁組裝線，以滿足包括校車車隊在內的公共機構需求；產品範圍則涵蓋從30kW至480kW的全系列充電解決方案。東元希望藉由此次參展，能擴大商機與市場能見度。

東元集團積極發展電動載具動力系統，市場布局除了台灣外，還包括北美、印度、歐洲、及中國大陸市場；東元在台灣除了已占有電動巴士市場80%的動力系統供應外，近期台灣首輛國產氫能電動巴士也是採用東元所產製的235kW SiC直驅動力系統，可助力一公斤氫燃料行駛22公里（國際水準約20公里）。