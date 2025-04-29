快訊

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

川普自誇治理全世界！稱不必向台日韓待遇致歉：他們「犧牲美國變繁榮」

國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

美國對等關稅暫緩 南投廠商湧入急單加倍出貨

中央社／ 南投縣29日電

美國對等關稅暫停90天，在此期間實施10%關稅。對此，南投縣南崗工業區廠商粘清泉說，美國客戶預期未來調整關稅，急單已來、加倍出貨，之後是福是禍，要調整心態去面對。

美國總統川普（Donald Trump）先前宣布對多國祭出對等關稅，包含原要對台灣課徵32%關稅，但川普4月9日授權措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%關稅。南投縣長許淑華今天出席南崗工業區廠商協進會模範勞工表揚大會說，面對美國關稅問題，許多企業面臨很大挑戰，感謝勞工提供穩定勞動力讓企業安心發展。

南崗工業區廠商協進會理事長、晟茂精密密封元件股份有限公司董事長粘清泉接受中央社記者訪問表示，對於美國對等關稅，南崗工業區廠商仍觀望中，未來如何，大家都不知道，目前10%關稅已定，不知道以後再升多少，在這局面下，有公司被抽單暫停生產，但也有公司被美國客戶拚命下單，要求1、2個月內加倍出貨。

粘清泉說，美國客戶預期之後關稅調整，所以急單已來，「之後是福是禍拭目以待」，但重點是廠商要調整好心態，面對、接受，因為「我們是打不死的台灣人」。目前未與美國客戶談到未來如何分攤關稅，以他經營的油封產業來說，利潤非常薄，沒太多讓利空間。

粘清泉表示，現在美國想轉移訂單也是很困難，台灣產品品質非常棒，美國客戶要轉單不是那麼簡單。而對於台灣廠商南向拓展，「那邊比我們這邊還糟糕」，他幾名朋友「在那邊」建廠，還沒有建好，就面臨（當地國家銷往美國）逾40%關稅，都快垮掉了，很難過。

許淑華會中頒獎給模範勞工並致詞說，隨著產業結構持續轉型，企業面臨前所未有挑戰與競爭，唯有穩固且優質勞動力，才能支撐企業永續發展與產業升級，今天接受表揚模範勞工是各行各業佼佼者，在崗位上卓越表現是同事學習楷模，更是企業珍貴資產。

美國 許淑華 關稅

延伸閱讀

北捷7/1成立遊憩公司 估5年獲利成長1000萬元

凱道戰獨裁 南投縣長許淑華：下架綠委讓民進黨自食惡果

影／南投縣長許淑華號召426上街頭：當初罷韓國瑜根本不查

影／蔣萬安拋倒閣反攻 許淑華不反對更揭1關鍵時間點

相關新聞

經濟部投審會今核准3項對外投資 未見台積赴美投資案

經濟部投資審議會今天召開第19次會議，會中共核准重大投資案件6件，對外投資部分有3件，其中以國巨斥資日幣777億9710...

擴大對美採購2000億 郭智輝：包括發電機

因應美國對等關稅措施，行政院提出特別預算條例4100億元，其中卻撥補台電1000億元，更只有930億元用在關稅相關產業而...

卓榮泰：勞保由政府負最終責任 會視需要繼續撥補

行政院長卓榮泰今天表示，勞保是由政府負最終責任，已連續6年加上疫後特別預算，共撥補勞保新台幣3870億元；未來年度會視需...

蔡司：今年台灣人力擬增50人 5月宣布AI新投資案

蔡司台灣總經理章平達今天表示，蔡司將擴大投資台灣，自2024年起10年內在台灣投資新台幣100億元，今年預計擴增50人，...

經長：台積電先進技術不可能外流 未來10年一個人武林

台積電擴大赴美投資受關注，經濟部長郭智輝表示，台積電技術領先三星、英特爾4到6年，未來10年內都是台積電一個人的武林，先...

台灣首份公正轉型教材上線！淨零不能「只問碳排、不問勞權」

台灣推動2050淨零轉型，產業轉型過程勢必衝擊勞工、在地社區等利害關係人。今年是台灣碳費元年，但強調不遺落任何人的「公正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。