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擴大對美採購2000億 郭智輝：包括發電機

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝表示，近期在與廠商訪談的過程中，產業界都提到希望不要漲電價，因此才會有撥補台電的分配。記者陳正興／攝影
經濟部長郭智輝表示，近期在與廠商訪談的過程中，產業界都提到希望不要漲電價，因此才會有撥補台電的分配。記者陳正興／攝影

因應美國對等關稅措施，行政院提出特別預算條例4100億元，其中卻撥補台電1000億元，更只有930億元用在關稅相關產業而遭批評，經濟部長郭智輝今日表示，近期在與廠商訪談的過程中，產業界都提到希望不要漲電價，因此才會有撥補台電的分配。

郭智輝今接受網路媒體專訪，台電會有鉅額虧損，是認為俄烏戰爭導致全球燃料價格大漲，而台電為了平穩物價自行吸收，沒有充分反映發電成本所致，政府撥補理所當然，而政院的確有撥錢，「錢就在抽屜打開就能用，但就是不讓我用。」他認為，這當然有政治攻防的因素在，不多做批評，但希望大委員應該要苦民所苦。

但即使是加上撥補台電1000億元，加上補助產業也僅要1930億元，與4100億元相差甚遠，郭智輝則解釋，還必須要防止「洗產地」問題，需要花費很多精神去保護國內產業，才會有強化國土安全韌性的費用，而接納台商回台，也會增加勞健保負擔，這些都與關稅有關。

郭智輝說明雖詳細，在行政院報告時，卻只有三張A4紙，被民眾黨立委黃國昌批評。對此，他則直言是給「精華」，沒有想到需要很多文字的包裝與說明，「我忘了黃國昌是學法律，他們玩文字」，但下次會改進。

台積電日前宣布擴大赴美投資，外界擔憂台積電先進製程外移，郭智輝則表示，半導體產業每2年就一個世代，領先就是先進製程，目前全球只有台積電、三星與英特爾能做先進製程，而台積電又領先三星與英特爾4~6年，因此很肯定台積電在10年內是一個人的武林，沒有對手。

郭智輝認為，台積電的先進製程不會跑，而台積電會赴美，主要原因是市場決定需求，「6大客戶都在美國，要滿足需求。」他更說，而美國的成本高，在台灣才能賺錢。

而美國提出對等關稅，就是希望解決貿易失衡的問題，政府也提出要擴大對美採購2000億美元，郭智輝表示，對美採購主要在能源、天然氣與科技設備，其中也包括發電機，「大家都想要的，我們就會去買。」

美國在台協會處長谷立言日前曾表示，美國可為台灣提供液化天然氣、核能等能源，是否代表政府有可能向美國購買核能設備？郭智輝表示，政府對先進的SMR不會排除，雖然不在第一波的採購，但是2000億元是未來10年要採購的規模，各種先進科技都包含在內。

但是否代表政府的非核家園政策鬆動？郭智輝表示，民眾黨提的重啟核二公投沒有意義，是假命題，若要用核電，應該是延役比較有可行性，至於很難處理的核廢料問題，就看之前說過可以幫忙的谷立言要如何做，而核電真要繼續用，「核管法拿掉的話，機率就很高。」

在此波關稅戰中，政府也提出「脫中入北」，郭智輝表示，脫中的確有可能，大陸目前戰略上面南，而而地球上南方比較是開發中國家，北方則是已開發國家，台灣進入價值比較高的市場。他更說，台塑集團這麼強，在大陸也失敗，因此台灣一定要脫離競爭環境。

台積電 台電 美國在台協會

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