快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

寵物商機大 Coupang 酷澎引入國內外廠商營養毛孩食品

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

寵物商機越來越大，寵物食品重視營養程度與人類不相上下。美商 Coupang 酷澎聚焦寵物食品與用品的品類，更攜手SHEBA希寶、福壽、瀚翔等多個寵物食品品牌及官方代理商，擴大引進各類寵物食品，包括符合美國飼料管理協會（AAFCO）主食標準的貓食，甚至還有加入紅藜與卵磷脂的狗食。

Coupang 酷澎指出，根據寵物登記資料網資料，全台已有超過23萬隻犬、貓陪伴全台大小家庭，毛小孩已成為忠實與溫暖的家人，吸引國內外食品業者加強開發毛孩商品，例如台灣在地品牌福壽針對台灣犬貓體質，特別開發營養健康飲食配方，旗下 EXPERT 艾思柏將台灣紅藜、卵磷脂放進狗食中強化狗狗皮膚與毛髮健康，還有針對口感挑剔的貓咪專屬配方。Coupang 酷澎另引入 Orijen 歐睿健無穀、可溶性纖維等成分的貓食產品上架，可說貓狗保養程度不輸一般人，以高級飼料搶攻市場。

寵物 福壽

延伸閱讀

環境永續 台東偏鄉小學辦太空紅藜栽種教育

網瘋傳「詹雅雯今天過世了」 本人發聲問：是死在哪裡

養貓還沒搞懂「牛磺酸」是什麼？5大神奇好處一次看 計算攝取量超簡單

穀雨帶財氣…4生肖做1事轉運招財 更別忘了慰勞「她」

相關新聞

景氣燈號 連續3個月亮黃紅燈

國發會昨公布三月景氣燈號，連續第三個月亮出代表景氣「趨熱」的黃紅燈，儘管美國總統川普宣布對等關稅政策，廠商加強提前出貨提...

川普在玩啥把戲？從歷史看端倪 台處處有驚險…謝金河：有「這條件」未來格局大好

川普帶給世界是驚嚇？還是驚奇？從歷史縱深看起！

電子業備貨告一段落 關稅戰急單效應退燒 航商：需求不見了

美國對大陸發動高關稅戰帶來的急單效益退燒，電子業先前從大陸緊急運送筆電、iPhone等商品到美國的熱潮消散，大陸輸美訂艙...

擴大對美採購2000億 郭智輝：包括發電機

因應美國對等關稅措施，行政院提出特別預算條例4100億元，其中卻撥補台電1000億元，更只有930億元用在關稅相關產業而...

台灣首份公正轉型教材上線！淨零不能「只問碳排、不問勞權」

台灣推動2050淨零轉型，產業轉型過程勢必衝擊勞工、在地社區等利害關係人。今年是台灣碳費元年，但強調不遺落任何人的「公正...

關稅戰勞動市場起變化 出口產業工作數降、內需產業升

美國對等關稅攪亂全球經貿局勢，根據104人力銀行最新數據顯示，目前求職求才市場平均每位求職者可分到二個工作機會，與去年同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。