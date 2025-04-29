寵物商機大 Coupang 酷澎引入國內外廠商營養毛孩食品

寵物商機越來越大，寵物食品重視營養程度與人類不相上下。美商 Coupang 酷澎聚焦寵物食品與用品的品類，更攜手SHEBA希寶、福壽、瀚翔等多個寵物食品品牌及官方代理商，擴大引進各類寵物食品，包括符合美國飼料管理協會（AAFCO）主食標準的貓食，甚至還有加入紅藜與卵磷脂的狗食。

Coupang 酷澎指出，根據寵物登記資料網資料，全台已有超過23萬隻犬、貓陪伴全台大小家庭，毛小孩已成為忠實與溫暖的家人，吸引國內外食品業者加強開發毛孩商品，例如台灣在地品牌福壽針對台灣犬貓體質，特別開發營養健康飲食配方，旗下 EXPERT 艾思柏將台灣紅藜、卵磷脂放進狗食中強化狗狗皮膚與毛髮健康，還有針對口感挑剔的貓咪專屬配方。Coupang 酷澎另引入 Orijen 歐睿健無穀、可溶性纖維等成分的貓食產品上架，可說貓狗保養程度不輸一般人，以高級飼料搶攻市場。