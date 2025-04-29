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市場資金變化積極 歐股基金淨流入居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著美國總統川普近期貿易與貨幣政策立場出現轉圜，原本市場恐慌明顯趨緩，資金動向亦出現積極變化。回顧全球股票型基金資金流向，已開發歐洲股票型基金淨流入居冠，亞洲不含日本股票型基金小幅淨流入。

根據EPFR等統計顯示，統計自2025年4月17日至4月23 日止近一周，已開發歐洲股票基金淨流入33.55億美元持續居主要市場之首，亞洲不含日本股票型基金淨流入7.58億美元，全球新興市場呈現淨流入0.31億美元，歐非中東市場呈現小幅淨流出0.66億美元，拉丁美洲亦呈現淨流入1.69億美元；美國股票基金呈現微幅淨流出8.47億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，川普政府在聯準會政策與對中貿易關係上態度出現軟化，市場氛圍因此獲得提振。

此外，美國4月製造業PMI初值由50.2升至50.7，表現優於市場預期，亦挹注市場對於經濟展望的信心。

安聯投信表示，目前正值美國科技股財報密集公布期，「科技七雄」四大巨頭揭露季報，無疑成為市場風向球。在經濟前景不明、川普貿易政策反覆的背景下，短線波動難以避免。

由於貿易政策不確定，尤其是對科技供應鏈的潛在衝擊，市場情緒將變得更敏感，財報稍有不如預期可能引發劇烈波動。建議現階段仍留意市場情緒變化，保持彈性。

美國 股票

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