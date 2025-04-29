台灣首份公正轉型教材上線！淨零不能「只問碳排、不問勞權」

台灣推動2050淨零轉型，產業轉型過程勢必衝擊勞工、在地社區等利害關係人。今年是台灣碳費元年，但強調不遺落任何人的「公正轉型」（Just Transition）議題卻未獲等同關注。為此，學界、勞團、環團搜集國內外資訊、政策分析及實務案例，共同撰寫國內首份的公正轉型勞教手冊「公正轉型與工會角色」資料庫網站（https://portaly.cc/wjtcourse）今正式上線，盼協助工會提升協商能力，同時呼籲政府審查企業自主減量計畫應以「團體協商」作為必要條件，減碳目標與行動方案應納入工會的協商與監督機制。

陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡表示，世界各國面臨氣候危機，政府、企業致力降低碳排放的腳步愈來愈快，但現在政府推動淨零以企業為主要對口，忽略了企業淨零碳排帶來的勞動條件變更，包括裁員、減薪、調職。

邱羽凡說，根據國發會去年委託報告，約7成工會不清楚淨零碳排的可能影響，即便是高碳排產業裡，也有近7成工會不了解；高達77.6%的資方不曾就淨零排放影響與因應措施與工會互動，有72.6%工會認為淨零成本會轉嫁到勞工身上。她強調，去年底就有英國企業為此大量解僱勞工，公正轉型的概念就是在產業轉型過程中不能遺落勞工，讓勞工再次成為社會犧牲品。

環境權保障基金會副執行長許博任說，氣候危機是真實的、氣候轉型行動也是玩真的，近3年來，企業或國家每年投入發展綠能、綠色運具超過1兆美元，淨零轉型不再只是唱高調，而是從政府到企業都全力投入資本的全球性議程，台灣今年碳費起徵，企業必須提出自主減量計畫，其中涉及產能、產線的調整，都可能影響到勞工，然而工會界對此議題的理解仍不足夠。

台灣共力研究社研究員高若有進一步指，淨零的驅動力來自國際社會產業供應鏈、歐盟碳邊境調整機制（CBAM），台灣無從迴避，隨之而來的漲電費、課徵碳費，對台灣的鋼鐵業、石化業衝擊最大，其他產業也受不同程度影響，當企業提自主減量計畫，製程的調整就有可能影響到勞工，但遺憾的是，政府審核企業自主減量計畫卻未納入勞動衝擊，這份教材就是樣讓工人意識到必須參與自主減量計畫制定過程，並且將勞資協商作為審核的必要條件。

高雄市產業總工會總幹事葉品言說，公正轉型很重要的核心是利害關係人透過社會對話取得平衡，這份教材不只告訴工會一定要走向淨零，也在提醒關係人如何異中求同；台北市產業總工會總幹事陳淑綸也說，產業轉型變遷所產生的成本、供應鏈影響，是每個勞工都會受衝擊，未來談團體協約不會只侷限企業內部，很可能是石化業、紡織業等整個產業一起協商。

台灣勞工陣線研究部主任洪敬舒說，台灣工會組織率低，無工會組織的勞工狀態，未來恐怕成為公正轉型的最大破口，因此這份教材除了協助工會辨識自身產業是不是淨零轉型的一環，也試圖讓無工會保護的勞工在轉型過程不被遺漏。