對等關稅特別條例含撥補台電千億元 經長：業者盼別調漲電價

因應美國對等關稅，行政院會日前通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中以2024年歲計賸餘撥補台電新台幣1000億元引發質疑。對此，經濟部長郭智輝29日在立法院受訪表示，政府訪談很多地方業者，大部分業者反映，希望政府別再調漲電價，加上台電財務緊迫，因此撥補台電。

郭智輝表示，台電遭遇的財務狀況緊迫，借債來到九成多，在這麼高負債的情況下，利息一年高達300多億元，行政院聽取業者反映，因此使用歲計賸餘撥補台電，盼能改善台電財務，使台電更專注經營管理。

外界詢問，核三廠2號機5月17日除役，將以火力發電替代，恐造成空品問題。郭智輝表示，目前接續使用的電來源是低碳的天然氣與無碳綠能，對於空氣不會受到影響；此外，台灣明年11月再生能源發電占比規劃達到20%，2030年時希望朝向占比30%努力。

媒體詢問，西班牙與葡萄牙28日發生大停電，若發生在台灣要如何因應，基本供電是否充足？郭智輝則說，若要發生像西班牙、葡萄牙的大停電，可能都是人為破壞所致，台灣都有相關防備措施及智慧調度，台灣在電源管理上有所準備。