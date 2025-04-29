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美元指數一度失守99 新台幣升破32.4元創近期高點

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美元指數29日早盤一度貶破99大關，最低觸及98.98，帶動非美貨幣同步走升。台北外匯經紀公司報價顯示，新台幣早盤以32.44元開出，升值2.5分，盤中更進一步升破32.4元整數關卡，最高來到32.304元，升值達1.61角，展現強勁走勢。

匯銀指出，受美國財政壓力、中美貿易前景不明及市場避險情緒升溫影響，美元走弱格局短期內可能持續，進一步支撐非美貨幣及新興市場貨幣走勢。

市場對美元的拋售壓力，部分來自於美國財政部上修聯邦借款預估。美國財政部近日公告，將第2季聯邦借款預估由原先的1,230億美元大幅調升至5,140億美元，原因包括現金儲備水位遠低於原先預期（實際為4,060億美元，遠低於預估的8,500億美元），以及債務上限問題遲未解決。財政部也預期第3季借款金額將達5,540億美元，但前提是債務上限能夠順利處理，並維持季末現金餘額8,500億美元。

國際貿易方面，中美關係未見明顯進展。中國外交部發言人郭嘉昆昨日在例行記者會上表示，雙方目前並未就關稅問題進行磋商或談判，兩國元首也未有通話紀錄。另一方面，美國財政部長 Bessent 則指出，貿易緊張局勢緩和的責任應由中國承擔。

美國 財政部

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