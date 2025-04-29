在野反對撥補台電千億 卓揆：盼能聆聽產業界聲音

針對在野黨不支持特別條例中的撥補台電千億元，行政院長卓榮泰29日表示，會提出這項撥補主要是因為在與產業座談中，多次都聽到產業界希望能夠維持穩定的電價，都不希望在關稅衝擊之外，還要因應電價的調漲，造成雙重的衝擊，「所以我再一次為產業界、為所有的工商業界來請命，希望在野黨團能夠聽到產業界這個聲音」。

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢，對於藍白兩黨紛紛對於台電撥補表示不贊同一事，卓榮泰表示，他感謝朝野三黨團，讓他昨天有時間去做說明跟拜託，希望能夠用儘速的時間來通過特別條例，之後我們會詳盡的羅列特別預算，再請大院來審議通過。

不過，對於台電撥補問題，卓榮泰說他要再一次為產業界來請命，這一次包括賴總統跟我，在跟產業的座談會當中，多次都聽到產業界希望能夠維持穩定的電價，都不希望在關稅衝擊之外，還要因應電價的調漲，造成雙重的衝擊。所以才在這一次的特別條例當中，將台電挹注1,000億的預算，再把它放進來，為的就是讓台電能夠健全它的財政，健全財政之後，它的經營能夠正常，那麼未來我們更有條件來請求電價審議委員會，從民生穩定、電價穩定的這個角度，來審慎因應未來的電價討論。

卓榮泰強調，「所以我再一次為產業界、為所有的工商業界來請命，希望在野黨團能夠聽到產業界這個聲音，讓我們能夠有足夠的因應，全力放在對關稅調整的這項衝擊上面。」

卓榮泰說，這一次的特別條例，再次強調我們是因應國際情勢，強化經濟社會及國土安全韌性的特別條例，不單單是因應美國關稅貿易政策的調整，所以很多我們原來在年度當中，原來準備針對113年度歲計賸餘所提出的特別預算、特別條例，也就包括在裡面了。那個時候整套的構想，就是將113年度的歲計賸餘分作三個部分，一個也就是「國土安全」，一個就是「民生物價穩定」，另外一部分就是「弱勢的照顧跟服務」。

卓榮泰說，弱勢照顧服務（部分），廣大的弱勢族群在這種國際貿易秩序衝擊底下，難免也會受到這個業界以及生活消費上面的影響，所以政府很願意將低收入戶、中低收入戶的生活補助再予以補強，甚至很多獨居老人以及老屋未能修繕，造成居住安全跟環境不佳的狀況，也都能夠透過這次的特別條例予以整體的來改善。

最後，卓榮泰也呼籲，希望在野黨團一方面能夠回應整個產業界的需求，另一方面能夠普遍照顧到廣大的弱勢族群，也讓整個國家的競爭力能夠維持提升，不管是教育方面，弱勢照護方面，國土韌性安全方面，都能夠比較得到長足的一個補助，如此就能夠因應這次國際情勢所帶來的各項衝擊。