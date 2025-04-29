關稅戰勞動市場起變化 出口產業工作數降、內需產業升

美國對等關稅攪亂全球經貿局勢，根據104人力銀行最新數據顯示，目前求職求才市場平均每位求職者可分到二個工作機會，與去年同期相比大致相同，暫時沒有明顯影響。但，值得注意的是，4月工作機會已顯現「出口導向產業略降、內需產業略升」情形。

細看各產業，104人力銀行數據顯示，與出口貿易較相關的產業如：電腦及消費性電子製造業工作機會月減1%、電子零組件業工作機會月減3%、一般製造業工作機會月減3%，出口導向產業工作機會持平略降；但內需產業如：餐飲業工作機會月增1%、教育服務業月增1%，內需產業工作機會持平略升，整體工作機會僅月減1%，在對等關稅談判最終結果尚未出爐前，仍維持既有人才招募量。

104人力銀行還提到，部分企業近期反而以「工作穩定」為訴求積極搶才，企業為吸引人才，部分工作職缺也加入關鍵字積極搶才求曝光，消費性電子製造業招募作業/技術員職缺描述提到「不怕川普，訂單超旺」，也有製造提及「訂單穩定，疫情到現在都沒有放過無薪假」、「創立50年愛惜員工，從未裁員減薪」，吸引擔心工作可能會受到關稅衝擊的求職者。

而根據104人力銀行發布《2024年員工C.E.O.工作價值認知調查報告》，求職者工作價值首重工作有保障。

不過，104人力銀行也提醒，即使目前對等關稅尚未衝擊勞動力市場，面對僅僅90天豁免期持續倒數，建議職場工作者可透過上班族關稅風險檢測簡表，從公司營運面向評估包括：是否主要出口美國市場、公司產品在近期被美國課關稅、公司已通知可能進行人力調整或減班休息、公司2024年下半年營收呈現明顯下滑。

從個人職務面向評估包括：技能單一(如某類製造)缺乏多元技能、職務非核心營收部門、過去幾年個人績效不佳、已有半年以上未主動更新履歷或參與職涯進修。若符合項目越多，建議可啟動「職涯B計畫」，主動觀察轉職機會，並透過更新履歷、投遞職缺，提前成為企業的潛在候選人，擁有更多談判籌碼，提升個人職涯的主動權。