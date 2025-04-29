核三2號機將除役 卓揆：新機組加入、到2032年供電足夠

核三廠2號機即將除役，外界關心電價以及能源供應問題，對此，行政院長卓榮泰29日表示，根據經濟部、台電的估算，5月17日核三廠2號機除役之後，所減少的備轉容量率約3%左右，而今年用電尖峰評估都在安全範圍，且在新的發電機組加入，今年甚至到2030年、2032年之前，我們發電量是足夠。

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢接媒體採訪時被問及有關今年供電問題，卓榮泰表示，目前發電備轉容量率還有15%以上，而且根據經濟部、台電的估算，5月17日核三廠2號機除役之後，所減少的備轉容量率也大概是3%左右。

卓榮泰說，根據今年整年的尖峰用電評估，還可以維持在白天10%、夜間7%的備轉容量率。換句話說，這都是在安全的狀況，況且今年以來，我們還會有高雄的興達、（臺南）森霸（豐德）電廠，以及（桃園）大潭電廠，會陸續有新的機組加入發電，所以供電的量是足以來彌補核三廠2號機所除役的發電量，供電是無虞的。

對於未來能源政策，卓榮泰說，會持續依照賴總統所揭示的，進行二次能源轉型，繼續發展多元綠能，用深度的節能跟科技的儲能，再加上安全電網韌性的加強，認為在今年，甚至到2030年、2032年之前，我們發電量是足夠於來支撐國內所有產業以及因應AI高科技發展所需要的發電量，所以請國人能夠安心。