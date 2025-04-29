新興市場債轉為淨流入 投資級及非投資級呈現淨流出

受聯準會釋出6月降息訊號、貿易政策預期轉趨正向帶動，全球股市上周普遍回穩，資金流向也出現明顯調整。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年4月23日止，投資級債市場呈現淨流出35.3億美元，流出幅度較前一週收斂，非投資等級債亦呈現小幅淨流出11.6億美元，新興市場債轉為淨流入2.5億美元，反映市場對風險性資產的接受度提升。

全球經濟步入「溫和成長、通膨回落」的轉換階段。聯準會近期釋放出最早可能於6月啟動降息的訊號，顯示貨幣政策由緊轉鬆的拐點已逐步成形。雖然就業市場韌性與消費動能仍支撐短期經濟活力，但全球主要央行間的政策分歧，也反映出景氣復甦節奏的不均衡性。

安聯美國短年期非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)經理人謝佳伶表示，近期美國政治與貨幣政策訊號的轉變，緩解了部分市場對經濟硬著陸的憂慮，同時貿易政策談判展現彈性，也有助於支持市場情緒。不過整體而言，全球經濟仍處於溫和成長但多變的環境，企業獲利與消費動能成為後續行情的關鍵觀察指標。

就非投資級債市場本身而言，謝佳伶表示，隨著殖利率下滑與利差收斂，非投資級債目前提供的收益水準，仍高於歷史平均，對追求穩定收益的投資人而言具備相對吸引力。以美國本地企業為主體，受海外貿易變動與地緣政治風險影響相對有限；同時可轉債市場反彈，也有助提升非投資級債市場的整體表現韌性。

就布局方向上，謝佳伶建議，隨著降息循環可能於2025年中啟動，非投資級債市場預期將持續受益於資金環境寬鬆、企業基本面穩健雙重支撐。短期市場波動仍可能受到政治與經濟數據變動影響，但長線看來，非投資級債仍是兼顧收益與成長潛力的重要配置工具。

展望後市，安聯投信表示，美國聯準會利率政策下一步不但牽動市場氛圍，同時在一系列可能為企業帶來不確定性的行政命令與關稅政策下，引發市場擔憂經濟成長動能是否放緩，策略上建議多元分散配置策略，以渡過波動。其中，美國以外的區域都還有政策空間，例如歐洲與英國還有降息空間、中國仍有政策支持；歐洲受寬鬆貨幣政策、財政政策、國防支出計畫與轉佳的企業財報支持，日銀有望持續邁向貨幣正常化。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，儘管短期風險情緒改善，但資產配置仍應兼顧防禦與成長雙重考量。在產業配置上，可關注美國能源基礎建設與公用事業，受惠於政策支持與基礎設施更新需求，具備穩定現金流特性，對抗景氣波動能力較強。