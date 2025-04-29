陸特定鋼品、啤酒傾銷 經部認損台產業

經濟部貿易救濟審議會昨日初步判定，中國大陸特定熱軋扁軋鋼品傾銷來台，有合理跡象顯示產業遭受實質損害，財政部須在七十日內作成有無傾銷的初判，並決定是否臨時課徵反傾銷稅，再進行最終傾銷、產業損害調查。

此案是由中鋼及中龍在去年九月向財政部申請，財政部在今年三月立案，交由經濟部進行產損調查，經濟部昨日做出初判，認定對產業確實造成損害。

經濟部昨日召開貿易救濟審議會，共審查兩案，包含大陸特定熱軋扁軋鋼品反傾銷案、大陸產製進口啤酒反傾銷案，兩案初判結果均認定其傾銷對國內產業造成損害。

經濟部表示，大陸熱軋鋼品進口量自二○二二年起逐年大幅增加，進口價格逐年下降，自二○二三年起已低於國產品價格且價差有擴大趨勢。國產品為與其競爭不得不跟進減價，甚至在生產成本上漲時仍須降價因應，銷售已低於成本，但仍因降價幅度不及涉案傾銷貨物導致客戶流失。

經濟部指出，大陸產製啤酒進口量逐年增加，且進口價格均低於國產品內銷價格，造成低價競爭。二○二二年至二○二三年國內需求增加，國產品內銷量反而減少，市場占有率降低；二○二四年國內需求下降，國產品為反映成本而調高售價，卻因大量低價大陸啤酒的競爭，導致內銷量及市場占有率大幅流失。