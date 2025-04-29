聽新聞
0:00 / 0:00

陸特定鋼品、啤酒傾銷 經部認損台產業

聯合報／ 記者林海江睿智／台北報導

經濟部貿易救濟審議會昨日初步判定，中國大陸特定熱軋扁軋鋼品傾銷來台，有合理跡象顯示產業遭受實質損害，財政部須在七十日內作成有無傾銷的初判，並決定是否臨時課徵反傾銷稅，再進行最終傾銷、產業損害調查。

此案是由中鋼及中龍在去年九月向財政部申請，財政部在今年三月立案，交由經濟部進行產損調查，經濟部昨日做出初判，認定對產業確實造成損害。

經濟部昨日召開貿易救濟審議會，共審查兩案，包含大陸特定熱軋扁軋鋼品反傾銷案、大陸產製進口啤酒反傾銷案，兩案初判結果均認定其傾銷對國內產業造成損害。

經濟部表示，大陸熱軋鋼品進口量自二○二二年起逐年大幅增加，進口價格逐年下降，自二○二三年起已低於國產品價格且價差有擴大趨勢。國產品為與其競爭不得不跟進減價，甚至在生產成本上漲時仍須降價因應，銷售已低於成本，但仍因降價幅度不及涉案傾銷貨物導致客戶流失。

經濟部指出，大陸產製啤酒進口量逐年增加，且進口價格均低於國產品內銷價格，造成低價競爭。二○二二年至二○二三年國內需求增加，國產品內銷量反而減少，市場占有率降低；二○二四年國內需求下降，國產品為反映成本而調高售價，卻因大量低價大陸啤酒的競爭，導致內銷量及市場占有率大幅流失。

反傾銷稅 經濟部

延伸閱讀

經濟部28日初步認定大陸熱軋對台灣鋼市造成實質損害

海外投資審查門檻擬放寬 特定國家、地區、技術會明確化

太陽能產品銷美關稅終判出爐 業界：嚴防東南亞傾銷

疑大陸客自攜啤酒到麥當勞！後續1舉動惹議 港女貼圖公審反挨轟

相關新聞

景氣燈號 連續3個月亮黃紅燈

國發會昨公布三月景氣燈號，連續第三個月亮出代表景氣「趨熱」的黃紅燈，儘管美國總統川普宣布對等關稅政策，廠商加強提前出貨提...

應對關稅戰 學者籲台日韓結盟

美中關稅戰持續，未來可能走向脫鉤，台灣角色受關注。中華經濟研究院副院長王健全指出，美國若要再工業化，必將解構中國大陸的競...

陸特定鋼品、啤酒傾銷 經部認損台產業

經濟部貿易救濟審議會昨日初步判定，中國大陸特定熱軋扁軋鋼品傾銷來台，有合理跡象顯示產業遭受實質損害，財政部須在七十日內作...

月薪只5萬元的策略顧問 黃嘉能獻策讓公司股價挺過關稅風暴

面對美國總統川普發動關稅核彈，重創全球經濟和台股，上市櫃公司紛紛動用銀彈實施庫藏股護盤。曾因內線交易案辭任長華集團所有辭...

面板驅動IC價跌趨緩金價漲 中國補貼、美中關稅成變數

2025年上半年中國補貼政策和對等關稅議題，對品牌在面板的操作策略造成不小的影響，間接牽動面板驅動IC（Driver I...

關稅政策衝擊信心 3月景氣分數大減3分、領先指標轉跌

國發會28日發布3月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數34分，較上月減少3分，景氣燈號續呈黃紅燈。其中，領先指標結束連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。