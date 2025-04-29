景氣燈號 連續3個月亮黃紅燈

國發會昨公布三月景氣燈號，連續第三個月亮出代表景氣「趨熱」的黃紅燈，儘管美國總統川普宣布對等關稅政策，廠商加強提前出貨提振出口動能，對於這是否是預支未來成長動能，國發會經濟發展處處長邱秋瑩說，關稅政策影響非常難以評估，未來的挑戰仍大。

國發會指出，三月綜合判斷分數為卅四分，較二月減少三分。在景氣燈號九項構成項目中，股價指數、製造業銷售量指數與批發、零售即餐飲業營業額各減一分，製造業營業氣候測驗點也減少一分，工業及服務業加班工時增加一分，其餘不變。

邱秋瑩表示，領先指標結束連續四個月上升，下滑百分之○點一五，主要因為外銷訂單動向指數跌幅明顯，同時指標則是連續廿三個月上升，累計升幅百分之十三點七八。她說，領先指標轉跌，主因是川普當時不斷釋出四月祭出對等關稅的訊號，使得廠商對未來貿易情勢展望保守，影響領先指標的外銷訂單動向表現，並牽動信心指標走跌。

邱秋瑩指出，三月景氣燈號續亮黃紅燈，第二季因對等關稅有九十天緩衝期，激發提前備貨需求，加班工時等指標短期可能因此衝高；目前景氣仍在成長軌道上，但是否可以延續還很難說，因為關稅影響非常難評估，下半年成長動能要再觀察，而且未來挑戰比較大。

邱秋瑩說，國際主要機構四月陸續下修今年全球貿易量成長率，但人工智慧、高效能運算等相關應用加速推展，且台灣高科技產業供應鏈具競爭優勢，可望維繫出口動能。投資方面，國內半導體大廠因應先進製程強勁需求，持續擴充國內產能，加上政府優化投資環境吸引台商回流，並協助國內產業轉型升級，有助投資動能。