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電子業備貨告一段落 關稅戰急單效應退燒 航商：需求不見了
美國對大陸發動高關稅戰帶來的急單效益退燒，電子業先前從大陸緊急運送筆電、iPhone等商品到美國的熱潮消散，大陸輸美訂艙量銳減，重創海、空運業者，航商直言「需求不見了」。
據統計，航空公司空運量普遍銳減三成，大陸貨品主要進口門戶洛杉磯港估計，5月4日當周起排定的運抵量將較去年同期減少三分之一，5月將有高達25萬個以上貨櫃被取消。全球第五大貨櫃海運業者赫伯羅特也表示，大陸客戶已取消約三成自大陸出口的訂單。
業界人士指出，電子業急單效應退潮，除因先前急拉貨備庫存已告一段落外，觀望後續關稅政策變化也是主因，目前觀察，僅AI伺服器產品需求相對不受影響。
電子產品當中，筆電目前大陸製造占比最高，東南亞也是主要生產基地。先前傳出品牌廠透過海空運搶著把筆電送到美國，以降低川普高關稅衝擊。不過，近期筆電品牌已暫緩出貨美國，宏碁（2353）昨（28）日即坦言，目前在美國市場庫存充裕，短期內無筆電短缺問題，透露已無急單需求。
另一方面，目前超過八成iPhone在大陸製造，先前傳出關稅將導致iPhone大漲價，蘋果大舉從大陸拉貨至美國，惟相關備貨潮最近也退潮。
美國空運業協會指出，空運量已大幅下滑，會員自大陸的訂艙量約減少三成。
香港上市的台灣貨櫃航運公司德翔海運，最近暫停一條亞洲至美國西岸的航線。該公司內部人士告訴英國金融時報，「需求不見了」。
國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，受到關稅和美國「低價免稅門檻」變動影響，美中之間的空運需求轉弱。香港貨運代理商裕輝航空貨運則表示，關稅調升後，自大陸出口至美國的生意大減約五成。
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