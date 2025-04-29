經部：陸鋼品傾銷 業界建議課稅逾20%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

經濟部昨（28）日初步認定中國大陸熱軋鋼品傾銷，已對台灣國內產業造成實質損害。中鋼（2002）內部專家表示，「這是產業重要一仗、就快要成功」；業界建議，可參考越南、印度對大陸鋼品稅率，課徵20%至30%以上。

中鋼專家表示，此案有助於導正市場秩序，讓台灣鋼市朝健康、正向方向發展。除大陸熱軋鋼品外，目前市場上也有部分非大陸來源鋼品存在價格與數量異常現象，特別是來自南韓的電磁鋼片，進口數量短期內暴增數倍，價格偏離合理區間，將對來自南韓的低價傾銷鋼品提出必要的貿易救濟申請。

業界普遍認為，此次反傾銷調查對中鋼是一大利多。法人分析指出，目前越南、印度等國針對大陸鋼品課徵的反傾銷稅率普遍在20%至30%以上，台灣後續設定的稅率也可參考這些國家的實務操作，將有助於抵制不公平競爭。根據財政部先前公開的中鋼申請書，中國大陸涉案貨物出現「豬飼料比鋼價貴」、「熱軋價格被豆粕售價超越」的異常現象，強大的價格破壞作用，國產品市場價格受其引領，業者即使價格一降再降，仍難以抗衡，銷貨量大幅滑落。

據指出，此案涉案貨物如熱軋鋼捲，是建築和基礎設施重要原料，也被廣泛應用於汽車製造業，主要用於汽車車身、底盤和零部件等。

中鋼 鋼品

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