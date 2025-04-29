經部：陸鋼品傾銷損害產業 財部70日內決定是否臨時加稅

經濟部昨（28）日召開審議會初步判定，中國大陸特定熱軋扁軋鋼品傾銷來台，有合理跡象顯示產業遭受實質損害，財政部須在70日內作成有無傾銷的初判，並決定是否臨時課徵反傾銷稅，再進行傾銷、產損終判後，由財政部決定是否加稅。

此案是由中鋼及中龍在去年9月向財政部申請，財政部在今年3月立案，交由經濟部進行產損調查，經濟部昨日做出初判，認定對產業確實造成損害。經濟部昨日召開貿易救濟審議會，共審查兩案，包含大陸特定熱軋扁軋鋼品反傾銷案、大陸產製進口啤酒反傾銷案，兩案初判結果均認定其傾銷對國內產業造成損害。

圖／經濟日報提供

針對特定熱軋扁軋鋼品案，大陸熱軋鋼品進口量自2022年起逐年大幅增加，進口價格逐年下降，自2023年起已低於國產品價格且價差有擴大趨勢。國產品為與之競爭不得不跟進減價，甚至在生產成本上漲時仍須降價因應，自2023年起已低於成本銷售，但仍因降價幅度不及陸貨導致客戶流失，即便我國需求成長時也不見改善。在這種情況下，國產品內銷量逐年減少，市占率持續下降，進而使我國產業生產量、產能利用率、內銷營業利益、投資報酬率及雇用員工數等重要經濟指標均呈下降趨勢，顯示大陸傾銷特定熱軋扁軋鋼品，已對國內產業造成不利影響。

根據財政部先前公開資料，據推算，2023年第3季至2024年第2季，涉案貨品的中國大陸傾銷差率為23.59%。不過傾銷差率在未來調查過程中仍可能變動。

至於啤酒案，經濟部指出，陸製啤酒進口量逐年增加，且進口價格均低於國產品內銷價格，造成低價競爭。涉案貨物挾其國際品牌優勢並透過產品打折、搭贈等降價競爭在台灣促銷，銷售量及市占率均有成長。2024年國內需求下降，國產品為反映成本而調高售價，卻因大量低價陸製啤酒競爭，導致內銷量及市占率大幅流失。經濟部強調，未來上述兩案如須進行產業損害最後調查，不排除其他任何新增不同事實與分析，而獲致不同結論。

經濟部指出，依「平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法」規定，我國反傾銷案件調查由財政部與經濟部分工，分別負責傾銷調查與損害調查。程序上先由經濟部進行產損初判，如認定成立，再由財政部進行傾銷「初步」及「最後」調查，其「最後」調查認定傾銷成立，再由經濟部進行產業損害「最後」調查，最終交由財政部決定是否課徵反傾銷稅。