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關稅陰霾景氣分數倒退嚕 燈號續亮黃紅燈 國發會：下半年挑戰大

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會昨日發布3月景氣燈號，雖然拉貨效應使得生產、出口指標持續暢旺，但股市及廠商信心受到衝擊，燈號雖仍呈景氣「趨熱」的黃紅燈。圖/聯合報系資料照
國發會昨日發布3月景氣燈號，雖然拉貨效應使得生產、出口指標持續暢旺，但股市及廠商信心受到衝擊，燈號雖仍呈景氣「趨熱」的黃紅燈。圖/聯合報系資料照

受美國關稅陰霾籠罩，國發會昨（28）日發布3月景氣對策信號綜合判斷分數34分，為五個月新低，較2月大減3分。雖景氣燈號維持黃紅燈，但領先指標結束連四月上升、轉為下滑。國發會坦言，關稅影響難料，下半年景氣挑戰確實較大。

至於3月景氣對策信號綜合判斷分數下滑，國內景氣成長力道是否已收斂？國發會經濟處處長邱秋瑩表示，目前真的很難研判，美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天，第2季前廠商應會有提前備貨需求，但下半年景氣成長動能則需再觀察，只能說目前仍在成長軌道上。

邱秋瑩指出，下半年經濟情勢如何發展，仍要看美國關稅政策實施時程、範疇，以及各國因應措施，才能整體評估對台灣景氣影響。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

國發會昨日發布3月景氣燈號，雖然拉貨效應使得生產、出口指標持續暢旺，但股市及廠商信心受到衝擊，燈號雖仍呈景氣「趨熱」的黃紅燈，不過分數減少3分，下滑至34分，若再降3分就會落入綠燈。

九項構成項目中，股價指數、製造業銷售量指數，批發、零售及餐飲營業額從紅燈退至黃紅燈，各減少1分，製造業營業氣候測驗點落至黃藍燈，也減少1分，工業及服務業加班工時轉呈黃紅燈，增加1分。其餘四項燈號則維持不變。

此外，值得注意的是，3月領先指標下滑0.15%，結束先前連續四個月上升態勢，轉為下跌；同時指標則已連續23個月呈現上升，累積升幅13.78%。

邱秋瑩表示，同時指標續呈上升，顯示當前國內景氣延續成長態勢，但要密切關注美國關稅政策後續發展、美中兩強對峙等不確定性，加上各國貨幣政策等不確定因素，都將牽動全球經貿表現，以及對國內景氣影響。

針對3月領先指標下滑，邱秋瑩分析，主因川普在3月持續釋放於4月宣布對等關稅訊息，廠商進行外銷訂單動向調查時，明顯對外貿情況感到保守，是3月領先指標下滑的主要原因，同時也牽動信心面和金融面，包括股價指數、實質貨幣總計數M1B、製造業營業氣候測驗點均呈下滑。

國發會 景氣燈號 關稅

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