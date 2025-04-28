關稅戰將引爆景氣大地震？國發會三面向分析經濟走勢
國發會28日發布3月景氣概況，儘管景氣燈號續呈黃紅燈，但景氣對策信號綜合判斷分數34分，較上月37分一口氣減少3分，且領先指標轉為下滑。
展望未來，今年經濟走勢為何？國發會提出三面向說明。其一，我國出口動能可望延續，儘管4月國際主要機構陸續下修今年全球貿易量成長率，惟人工智慧、高效能運算等相關應用加速推展，且我國高科技產業供應鏈具競爭優勢。
第二，國發會認為可關注投資方面，國內半導體大廠因應先進製程強勁需求，持續擴充國內產能，加上政府積極優化投資環境、吸引台商回流，並加大力道協助國內產業轉型升級，均有助增添投資動能。
第三則是消費方面，國發會指出，股市波動雖影響消費信心，但國內就業市場仍屬穩定，加上政府持續優化所得稅制及推出各項減輕人民負擔措施，將挹注民眾購買力。
不過，國發會也提醒，惟美國後續關稅措施範疇、美中關稅對峙演進，以各國貨幣政策走向等不確定因素，將牽動全球經貿表現，仍須密切留意對國內景氣影響。
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