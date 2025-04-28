月薪只5萬元的策略顧問 黃嘉能獻策讓公司股價挺過關稅風暴

面對美國總統川普發動關稅核彈，重創全球經濟和台股，上市櫃公司紛紛動用銀彈實施庫藏股護盤。曾因內線交易案辭任長華集團所有辭務，並卸去長華和長科董事長的長華集團總裁黃嘉能，在川普政府4月發動關稅戰後，他憑藉對總體經濟和台股敏銳度，在14日長科董事會獻策，利用每季配息的現金，改作為實施庫藏股，讓股價在一周內滿血復活，躲過這波關稅風暴。

黃嘉能今日以旁觀身份出席長華集團法說會，在法人提問川普關稅下集團的因應策略，道出這段插曲。他甚至透露，他現在一個月只領5萬元的薪水，但為了股東的利益，因長科採每季配息，有充沛的現金流，所以他獻策將原本每季配合股東的4.7億元股息，轉作庫藏股，雖然還是有股東抱怨本來可以領到股息趁機接更便宜的長科股票，但他認為川普政府發動關稅戰是人為扭曲市場機制，面對如此突發狀況，不應讓全體股東也承受市值被扭曲的不合理情況，才能做出這項決策。

黃嘉能透露，長科因採季配息，才有彈性將配息轉為庫藏股的實力，長華因採半年配息，因而無法比照實施。

長科因祭出自4月15日起到6月14日為期二個月買回庫藏股1.5萬張，讓股價一周內滿血復活。長科股價從4月2日的42.6元，最低跌到31.05，市值蒸發近84億元。

黃嘉能指出，本來最有實力將季配息轉作庫藏股是台積電，台積電每季配息4.5元，相當發出1167億元，若改作庫藏股，它護盤的威力比國安基金還強。