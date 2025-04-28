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消費者信心崩！4月CCI指數探一年新低、六指標全下挫

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

美國總統川普關稅戰，對全球經濟情勢掀起滔天巨浪。中央大學台經中心28日公布4月消費者信心指數（CCI）為68.21點，較上月下降3.65點，創近一年來新低。不僅總指數顯著下跌，六項子指標亦全數下挫，其中又以投資股市信心跌最多，重摔11.25點。

中央大學台經中心執行長、經濟系教授吳大任表示，他看待對等關稅的發展並不樂觀，他預期不用等到2026年，今年下半年各種關稅衝擊很快就會一一浮現。

吳大任指出，儘管川普宣布對等關稅暫緩90天，但他預期台灣的一般稅率若能夠從原先的32%降至20%就不錯了。另外，川普日前也放話將對半導體另外課稅，而從川普發言推測，他預期未來台灣要面對的半導體關稅應不會太低，25%的可能性滿高。

吳大任示警，現在看起來好像只是股市受到影響，但許多家庭在股市都有投資，再加上高關稅將對台灣產業基本面帶來重大衝擊，現在不少廠商的投資都已暫緩，緊接而來的恐怕是無薪假、失業潮亦可能蔓延至勞動市場，進而影響家庭所得，「未來半年家庭經濟狀況」指標將是接下來觀察重點。

川普4月2日對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，對台灣稅率高達32%，台灣清明連假過後，股市狂瀉，儘管川普9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，台灣股市仍持續震盪。

吳大任表示，股市大幅波動，大家都嚇到了，連帶影響其他指標也受到衝擊，儘管台股今日再度站上2萬點，但未來風險仍高。

CCI的六項子指標，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財，4月全面下降。

其中，以「未來半年投資股票時機」為38.64點，重摔11.25點，跌幅最重且創一年新低。物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會四項子指標同創2024年7月以來最低水準。

另外，「未來半年購買耐久性財貨」為99.13點，月減2.86點，由於指數跌破100關卡，絕對水準從樂觀轉為悲觀，且創近四年新低。同步觀察「購買房地產時機」，降至96.85點，則是2020年8月以來最低。

4月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2025年4月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3108名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

川普 關稅

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