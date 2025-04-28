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關稅政策衝擊信心 3月景氣分數大減3分、領先指標轉跌

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會28日發布3月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數34分，較上月減少3分，景氣燈號續呈黃紅燈。 圖／聯合報系資料照片
國發會28日發布3月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數34分，較上月減少3分，景氣燈號續呈黃紅燈。 圖／聯合報系資料照片

國發會28日發布3月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數34分，較上月減少3分，景氣燈號續呈黃紅燈。其中，領先指標結束連續四個月上升轉為下滑。

國發會經濟處處長邱秋瑩表指出，關稅政策實在非常難以評估，未來挑戰確實比較大。國內景氣成長力道是否已收斂？

邱秋瑩則表示，真的很難說，川普宣布對等關稅暫緩90天，第2季前廠商應會有提前備貨需求，但下半年景氣成長動能則需要再觀察，只能說目前仍在成長的軌道上。

邱秋瑩還提到，下半年經濟情勢，還要看美國關稅政策實施時程、範疇，以及各國反應，才能評估對我國的影響。

國發會 景氣燈號 關稅

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