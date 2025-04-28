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3月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會：密切關注後續變化

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會發布3月景氣燈號，綜合判斷分數34分，亮出黃紅燈。圖為台北街頭民眾逛街購物。圖／本報系資料照片
國發會發布3月景氣燈號，綜合判斷分數34分，亮出黃紅燈。圖為台北街頭民眾逛街購物。圖／本報系資料照片

國發會發佈3月景氣燈號，連續第三個月亮出黃紅燈，綜合判斷分數為34分，較上月減少3分。國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，領先指標轉為下滑、同時指標續呈上升，顯示當前國內景氣延續成長態勢，但需密切關注後續變化。

本月景氣燈號9項構成項目中，股價指數、製造業銷售量指數與批發、零售即餐飲業營業額各減1分，製造業營業氣候測驗點也減少1分，工業及服務業加班工時增加1分，其餘各項維持不變。

展望未來，邱秋瑩表示，4月國際主要機構陸續下修今年全球貿易量成長率，但人工智慧、高效能運算等相關應用加速推展，且台灣高科技產業供應鏈具競爭優勢，可望維繫出口動能。

投資方面，邱秋瑩表示，國內半導體大廠因應先進製程強勁需其，持續擴充國內產能，加上政府積極優化投資環境，吸引台商回流，並加大力道協助國內產業轉型升級，均有助增添投資動能。

邱秋瑩也說，股市波動雖影響消費信心，但國內就業市場仍屬穩定，加上政府持續優化所得稅制即推出各項減輕人民負擔措施，將挹注民眾購買力，但美國後續關稅措施範疇、美中關稅對峙演進，以及各國貨幣政策走向等不確定因素，將牽動全球經貿表現，仍須密切留意對國內景氣影響。

國發會 景氣燈號

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