富邦證券輔導永鴻國際生技掛牌上市 奠定動物保健醫療領導地位

富邦證券輔導的永鴻國際生技（6936）公司，28日以承銷價每股28.01元正式掛牌上市，為台股資本市場生技醫療類股增添生力軍。永鴻生技生產從預防保健到疾病治療之動物用產品，並掌握多項微生物培養生產技術及處方經驗，且擁有國內外多張藥證，在動物保健醫療業具領導地位。

富邦證券總經理郭永宜於掛牌典禮中表示，永鴻生技主要生產動物治療性藥品、飼料添加劑，以及寵物用藥與保健品，為全國第一大動物藥廠，且在製程上經驗豐富，可為客戶量身訂做專屬配方產品。

此外，永鴻生技致力研發永續畜牧產品，獲農業部菁創獎肯定，更與美國大廠合作開發綠色養殖酵素產品，並進行代工服務。

永鴻生技董事長鍾威凱表示，永鴻生技在動物保健醫療產品領域耕耘多年，今日股票掛牌上市，象徵另一個里程碑開始。永鴻生技積極佈局亞洲、歐美等海外市場，朝向國際動物保健品牌邁進，未來將致力於為客戶、員工及投資人創造最大的價值。

永鴻生技113年營收為新台幣12.94億元，每股稅後盈餘為2.06元，較前一年度分別成長7.17%及49.28%，經營成效相當亮眼。永鴻生技已於3月12日董事會通過，114年度預計發放現金股利每股1.85元，以回饋股東對公司的支持。