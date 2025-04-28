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包材更環保！經部輔導大全彩藝用淋膜取代乾式貼合 提升效率少排VOCs

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
大全彩藝提供國內半導體電子廠各式抗靜電袋，改善製程、開發新型設備，有效提升效率，降低VOCs排放與能源消耗。（圖／經濟部產發署提供）
大全彩藝提供國內半導體電子廠各式抗靜電袋，改善製程、開發新型設備，有效提升效率，降低VOCs排放與能源消耗。（圖／經濟部產發署提供）

在全球碳中和的趨勢下，塑膠製品產業積極尋求低碳化與智慧化升級轉型方向。經濟部產業發展署成功輔導包材龍頭大廠大全彩藝工業公司，導入無溶劑淋膜技術，成功開發新型抗靜電袋製程，突破傳統乾式貼合需仰賴有機溶劑與長時間靜置的瓶頸，大幅提升產線效率，有效減少揮發性有機物（VOCs）排放。產發署表示，該技術除優化產品環保特性以外，也為台灣塑膠製品產業開創低碳轉型的新契機。

產發署表示，大全彩藝攜手住友重工打造新型高效淋膜設備，並合作開發無溶劑貼合膠，導入於抗靜電袋製程中。傳統抗靜電袋製程需多次乾式貼合，搭配高比例有機溶劑貼合膠，且需經過長時間靜置完成揮發，製程上不僅耗時、耗能，亦造成較高的VOCs排放。

產發署說明，新型高效淋膜設備具備高精度厚度調控、即時監控品質檢測、自動化反饋調整等功能，相較傳統機台，可提升產能約20%，生產速度由每分鐘100公尺提升至120公尺；即時檢測並調控時間大幅縮短90%以上，不僅用電效率顯著改善，並搭載迴轉蓄熱式燃燒裝置（R-RTO），強化廢氣處理效能，可去除VOCs排放量大於95%。透過無溶劑貼合技術的應用，以熱塑性高分子取代傳統聚氨酯(PU)貼合膠，以高溫淋膜完成貼合，不需靜置室即可完成製程，節省空間與時間，亦降低製程碳足跡與能源消耗。

大全彩藝投入新技術開發，展現自主研發能力，成功建構具備競爭力的抗靜電袋製程。透過產發署的協助，加速關鍵設備與製程的導入，進一步切入關鍵產業供應鏈，藉由產品創新升級與綠色製程應用，共同打造塑膠製品產業在全球市場中的永續競爭力。

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