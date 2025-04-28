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債券失去避險效果？ 法人搖頭曝原因「與大陸拋售無關 」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國總統川普4月2日宣布的對等關稅震驚全球，恐慌指數（VIX）一度突破50大關，創下繼2008年金融海嘯、2020年新冠疫情後的史上第三高，顯示市場情緒極度恐慌，向來被視為避險資產的美國公債也被波及，究竟是否失去避險效果？國泰投信表示，觀察債券走勢可見抗震效果仍在，不過此刻重壓長天期公債，除非經濟大幅衰退否則較難賺取資本利得，如今看來衰退機率較小，建議投資人將債券視為「收息標的」，可選擇投資等級公司債，兼具抗震又具相對收益率效果，在此時是較佳選擇。

國泰投資級公司債（00725B）基金經理人李育齡表示，債券向來是避險資產，從4月2日開始的股災來看，在4月2至4日美國股市連續暴跌的期間，公債價格上漲，股債相抵起到保護效果。至於後來公債價格一度大跌，市場傳言是中國大陸大賣美債，但目前尚未有明確數據證明大陸與其他國家央行開始拋售美債；公債價格下跌、殖利率上揚反映的是市場投資人對美國財政未來表現的疑慮、美國政府的償債能力，亦反映股市暴跌，股民急需籌錢，短期出現大量流動性需求，因此價格大幅震盪，後續川普在4月9日喊話關稅暫緩90天，原因也是為了拯救債市，讓流動性回歸正常。隨市場情緒緩解，債券仍是資產避風港，美國聯準會擔憂金融風暴再起、財政部擔憂美債利率波動過大，也會積極確保流動性問題不致發生，而影響美債利率整體穩定度。

李育齡表示，美債「大到不能倒」普遍被視為無風險資產，是全球央行、銀行及保險公司的配置核心，川普也承受不起崩盤局面，聯準會仍在降息循環中，雖短期內利用美國公債大賺資本利得的空間較小，但時間拉長仍有其避險效果和債息可領，因此不建議投資人此時放手，不過現階段還是要將債券視為「收息標的」。

李育齡說明，以美國BBB級公司債指數（LCB1TRUU Index）收益率來看，截至3月底達5.35%，高於平均5年收益率的4.32%，這種投資機會可說是難得一見，投資人可優先布局投等債，投資等級債券的息率普遍較公債來的高，其中00725B又有每季配息機制，適合有較高的現金流需求的投資人納入投資組合，在股債配置中找到自己能夠安心的平衡點。

債券 美國公債

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