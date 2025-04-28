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MSCI推出全新指數追蹤風險投資被投公司 擴展私募資產解決方案

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
MSCI指數主管Jana Haines。(MSCI/提供)
MSCI指數主管Jana Haines。(MSCI/提供)

全球領先的投資決策支持工具和服務提供者MSCI宣布推出兩項MSCI全球風險投資被投非上市公司指數，進一步踐行公司承諾，助力投資者在全球私募資產表現方面獲得更清晰、透明的洞察。憑藉數十年的指數構建專識，MSCI基於二級市場交易資料計算風險投資被投公司的表現，從而打造這兩項指數。

風險投資被投非上市公司通常位於高成長、技術導向的產業。近年來，這些產業愈發受到投資者和財富管理機構的關注。雖然這類公司不在中心化交易所掛牌交易，但場外二級市場在提供流動性和促進價格發現方面發揮著關鍵作用。

隨著風險投資被投公司維持私有化的時間持續延長，美國上市公司數量在1996年至2022年間減少近一半。過去十年間，估值超過10億美元的風險投資被投非上市公司數量則成長十倍。這些趨勢推動這一資產類別的成長，同時增加基於市場的定價資料的可得性，因此，MSCI得以構建MSCI全球風險投資被投非上市公司20等權指數(MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted Index)，以及MSCI全球風險投資被投非上市公司20等權年份指數(MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted Vintage Index)。

全球活躍於二級市場的大型風險投資被投非上市公司可能有資格獲納入該指數系列。在構建及計算該指數時，MSCI使用來自專業公司Caplight和PM Insights的二級市場資料。這兩家公司通過運營經紀商網路，收集並分析廣泛的跨行業市場參與者的資料。根據這些二級市場資料，MSCI採用研究驅動、基於規則的方法論，聚焦於交易活動、交易規模及其他參數。

這兩項全新指數標誌著MSCI首次推出旨在衡量私募市場公司層面表現的指數方案。

MSCI指數主管Jana Haines表示：「隨著投資者對私募市場的興趣日增，高品質的資料以及針對非上市公司和私募基金表現的統一、獨立的衡量方式，對整個投資生態至關重要。MSCI全球風險投資被投非上市公司指數的推出是MSCI不斷擴展解決方案的一部分，旨在幫助投資者更清晰、更有信心地評估非上市公司的業績表現、識別投資機遇，並將私募股權、私人債務和實物資產整合到投資組合中。」

除了這兩項全新指數，MSCI也開發MSCI私募資本指數系列。該指數系列於2024年7月推出，提供封閉式基金層面的業績表現。該指數系列基於總市值超過11萬億美元的私募資本基金構成。

MSCI 上市公司

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