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聯經「人文企業獎」頒獎 童子賢獲頒特別貢獻獎

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行。願景工程基金會董事長陳冲（左）頒發「特別貢獻獎」，由和碩董事長童子賢（右）獲獎。記者林伯東／攝影
第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行。願景工程基金會董事長陳冲（左）頒發「特別貢獻獎」，由和碩董事長童子賢（右）獲獎。記者林伯東／攝影

聯經出版主辦的第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行，共有24家企業、醫院、基金會等機構獲獎。第二屆邀請五位產官界跨部會首長組成評審團，由願景工程基金會董事長陳冲擔任評審召集人，邀集教育部次長林騰蛟、文化部次長李靜慧、農業部次長杜文珍、國家發展委員會副主委彭立沛共同擔任評審。

「人文企業獎」共分五個類別獎項，「社會關懷」、「藝文推手」、「教育提升」「地方發展」及「動物保育」，從多種面向彰顯人文精神，評選後授予典範獎、卓越獎、傑出獎三種獎別。本屆新增「創新特別獎」，鼓勵具創新和影響力者，以及「特別貢獻獎」，由當屆評審團提選出深具人文永續影響力之個人。

本獎項首度頒發的「特別貢獻獎」，由和碩董事長童子賢獲獎。評審團表示，童子賢身為科技人，不遺餘力支持藝文、關心社會，評審團一致同意頒發。熱愛文化的童子賢，不改年少之志，投入文化保存、歷史研究、打造優質影視作品、支持書店與閱讀、文學名家作品出版，幫助遭遇困境的藝文團體，關心社會公平正義，倡議環保、能源議題，協助獨立媒體等，以一己之力的各種行動，展現「人文企業家」的風範。

第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行，共有24家企業、醫院、基金會等機構獲獎。願景工程基金會董事長陳冲開場致詞。記者林伯東／攝影
第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行，共有24家企業、醫院、基金會等機構獲獎。願景工程基金會董事長陳冲開場致詞。記者林伯東／攝影
第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行。聯經出版發行人林載爵（中）頒發「創新特別」獎並與得獎者合影、「藝文推手」。記者林伯東／攝影
第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行。聯經出版發行人林載爵（中）頒發「創新特別」獎並與得獎者合影、「藝文推手」。記者林伯東／攝影
第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行。願景工程基金會董事長陳冲（中）頒發「社會關懷」獎並與得獎者合影、「藝文推手」。記者林伯東／攝影
第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行。願景工程基金會董事長陳冲（中）頒發「社會關懷」獎並與得獎者合影、「藝文推手」。記者林伯東／攝影
第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行。本屆新增「特別貢獻獎」，由和碩董事長童子賢獲獎。記者林伯東／攝影
第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行。本屆新增「特別貢獻獎」，由和碩董事長童子賢獲獎。記者林伯東／攝影

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