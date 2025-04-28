聯經「人文企業獎」頒獎 童子賢獲頒特別貢獻獎

由聯經出版主辦的第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行，共有24家企業、醫院、基金會等機構獲獎。第二屆邀請五位產官界跨部會首長組成評審團，由願景工程基金會董事長陳冲擔任評審召集人，邀集教育部次長林騰蛟、文化部次長李靜慧、農業部次長杜文珍、國家發展委員會副主委彭立沛共同擔任評審。

「人文企業獎」共分五個類別獎項，「社會關懷」、「藝文推手」、「教育提升」「地方發展」及「動物保育」，從多種面向彰顯人文精神，評選後授予典範獎、卓越獎、傑出獎三種獎別。本屆新增「創新特別獎」，鼓勵具創新和影響力者，以及「特別貢獻獎」，由當屆評審團提選出深具人文永續影響力之個人。