營造職安、樹立標竿 勞動部2025工程金安獎選拔起跑

勞動部第19屆優良工程金安獎選拔活動正式開跑！自5月1日起至5月26日開放報名，歡迎積極推動職業安全衛生的工程團隊報名參選。

勞動部表示，優良工程金安獎以工程團隊的整體表現為核心，涵蓋業主、專案管理、設計單位、監造單位及施工廠商等執行營造安全衛生之管理成效，評選重點為各項工安管理措施的落實及資源的投入、規劃設計及施工階段的風險評估、科技創新應用與職業安全衛生管理系統運作成效等。期望透過專業的評審選拔過程，挖掘出更多具有代表性的優良工程案例，讓業界於職業安全衛生的作法上有跡可循。

優良工程金安獎辦理至今已有218件工程及51位優良人員獲得獎勵，為將營造安全衛生文化再擴及到大型、民間工程，並鼓勵更多優秀的從業人員參與選拔，114年放寬承攬金額2億元以上公共工程與民間工程得報名參獎的工程進度範圍，也增加人員類金安獎得獎名額百分比，希望藉由該選拔活動，能發掘更多有效的防災方法，為營造工程提供更多的借鏡，降低職業災害之發生，以提升整體安全文化觀念的普及與資源的有效運用。

有關今年度金安獎報名、獎勵措施及其他相關資訊，請至「優良工程金安獎資訊管理系統」（網址https://gsc.osha.gov.tw/）參閱。如有任何疑問，歡迎洽詢服務專線02-26750909蔡先生。