快訊

北市抽驗茶葉、花草茶逾1成殺蟲劑超標 衛生局：立即下架

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

營造職安、樹立標竿 勞動部2025工程金安獎選拔起跑

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖擷自勞動部官網
圖擷自勞動部官網

勞動部第19屆優良工程金安獎選拔活動正式開跑！自5月1日起至5月26日開放報名，歡迎積極推動職業安全衛生的工程團隊報名參選。

勞動部表示，優良工程金安獎以工程團隊的整體表現為核心，涵蓋業主、專案管理、設計單位、監造單位及施工廠商等執行營造安全衛生之管理成效，評選重點為各項工安管理措施的落實及資源的投入、規劃設計及施工階段的風險評估、科技創新應用與職業安全衛生管理系統運作成效等。期望透過專業的評審選拔過程，挖掘出更多具有代表性的優良工程案例，讓業界於職業安全衛生的作法上有跡可循。

優良工程金安獎辦理至今已有218件工程及51位優良人員獲得獎勵，為將營造安全衛生文化再擴及到大型、民間工程，並鼓勵更多優秀的從業人員參與選拔，114年放寬承攬金額2億元以上公共工程與民間工程得報名參獎的工程進度範圍，也增加人員類金安獎得獎名額百分比，希望藉由該選拔活動，能發掘更多有效的防災方法，為營造工程提供更多的借鏡，降低職業災害之發生，以提升整體安全文化觀念的普及與資源的有效運用。

有關今年度金安獎報名、獎勵措施及其他相關資訊，請至「優良工程金安獎資訊管理系統」（網址https://gsc.osha.gov.tw/）參閱。如有任何疑問，歡迎洽詢服務專線02-26750909蔡先生。

延伸閱讀

龍鳳、外埔漁港浮動碼頭修繕工程 分別已決標及招標中

潭子這條捷徑經常有車衝進田裡 楊瓊瓔爭取拚7月拓寬取直

台南四校獲鑽石級綠建築 明年再+1 淨零永續典範

淡海輕軌二期計畫再送政院 先期工程決標下半年開工

相關新聞

聯經「人文企業獎」頒獎 童子賢獲頒特別貢獻獎

由聯經出版主辦的第二屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會，上午在張榮發基金會國際會議中心舉行，共有24家企業、醫院、基金會等...

營造職安、樹立標竿 勞動部2025工程金安獎選拔起跑

勞動部第19屆優良工程金安獎選拔活動正式開跑！自5月1日起至5月26日開放報名，歡迎積極推動職業安全衛生的工程團隊報名參...

童子賢獲人文企業獎 歎「國家的競爭力未必在領導人」

由聯經出版主辦的第二屆「人文企業獎」，今天於張榮發基金會國際會議中心舉行頒獎典禮，共有24家企業、醫院、基金會等機構獲獎...

陳冲警告：台若無條件接受美國海湖莊園協議 恐淪為高負債窮國

新世代金融基金會董事長陳冲今日分析，倘若台灣無條件接受美國海湖莊園協議，他列舉至少會產生匯率高估出口萎縮）、外匯存底無收...

比關稅高低更重要的談判戰略 中經院：爭取ICT產品豁免

今日正逢川普上任百日，台美關稅到底該怎麼談？中華經濟研究院院長連賢明28日表示，台灣若能爭取電子供應鏈關稅豁免，這會比稅...

美國總經數據好壞參半 關稅疑慮使油價承壓

川普關稅政策反覆，引發金融市場亂流，連帶衝擊油價。街口投信分析，上周國際油價單周收跌約1.5%，主因在於美中關稅談判的不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。