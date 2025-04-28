陳冲警告：台若無條件接受美國海湖莊園協議 恐淪為高負債窮國

新世代金融基金會董事長陳冲今日分析，倘若台灣無條件接受美國海湖莊園協議，他列舉至少會產生匯率高估出口萎縮）、外匯存底無收益性、欠流動性、輸入性通膨等結果，屆時美國或許稍解困境，但台灣過去50年胼手胝足的成果淪喪，反有淪為HIPC（高負債窮國）之虞。

陳冲也進而指出，他過去數年多次建議外匯存底組合多樣化（分散風險），如今觀之，多少也有參考價值。

陳冲今日以「可悲可惡又可怖的海湖莊園」對外發文評論。他簡單說明海湖莊園(Mar-a-Lago)背景指出，這是川普私人莊園，該莊園原為P家族所有，後贈送美國政府，政府無法負擔維護費用，旋又歸還P家族，年輕的川普出價1500萬購買被拒，乃以200萬買入莊園前方土地，揚言將蓋屋擋住視線，致影響其他購買者意願，最後川普於1985年以700萬買下。

陳冲說，海湖莊園近日成為新聞焦點，乃因川普重要謀士米蘭(S. Miram)撰寫一份「重構全球貿易體系指引」，文內自稱海湖莊園協議，主張以關稅為手段，強迫各國談判，使美元貶值，重振美國製造業，至於債務問題，則要求不當得利國家，購買無息的長年期(例如100年)國債(Century bond)，以求解決債務展期危機。

米蘭稱其創意為多邊廣場協議，以與1985年強使日圓升值的紐約廣場協議（甚至與1944年的布列登森林協議）相輝映，不過，陳冲抨擊，海湖莊園協議不過是富豪版的HIPC機制，只是美國自尊不能承受的HIPC罵名之重。

對於HIPC，陳冲說明，金融界人士對HIPC一詞不會陌生，那是1996年起，由國際貨幣基金(IMF)及世界銀行(World Bank)所主導，針對37個開發中國家的債務紓困計畫，HIPC代表「高負債貧窮」國家，被列入的國家並不光彩，但也無奈，而因IMF與WB採取的標準與手段，相當嚴苛，效果又不彰，所以30年來HIPC一直是很爭議的機制。

陳冲進而分析，傳統上，金融機構判斷企業(或國家)財務狀況的良窳，大致會由流動性(Liquidity)與償債能力(Solvency)進行分析，如果一個國家年GDP28兆美元，每年入不敷出，國家債務達36兆，而本年到期債務9兆(其中三個月內屆期6.5兆)，他反問：「請問IMF或WB，這是否HIPC?」陳冲相信，IMF也不敢據實回答，因為這債務人是美國，而美國又是擁有IMF最大投票權的國家，不過川普政府對此情勢應該已是心知肚明。

陳冲也指出，承襲購買海湖莊園的手段，以及川普「交易的藝術」一書的精髓，海湖莊園協議對美國而言，確不失為解決燃眉之急的妙方，雖然還有各國政府以外持有的美債尚須處理。但陳冲也強調，如真的付諸實施，對不同國家就產生大小不同的影響，以中華民國為例，依中央銀行副總裁在立法院答覆，外匯存底有92%為美債，依央行資料，外匯存底約有5780億美元，近年雖受通膨影響，倒還真是護國神山，一但稍有閃失，或有capital loss，央行無法繳庫事小，動搖國本事大。對於央行總裁楊金龍後來更正是八成，陳冲也質疑：「怪哉！差距如此之大。」

陳冲分析美國立場指出，以財務觀點看美國，川普坐立不安，可以想見。研讀海湖莊園協議，其內容顯然背離國際常規，但川普團隊多有被害人情結，選擇遺忘戰後美國得益於自由貿易的歷史，進而逐步付諸實施。米蘭在文件中，一再援引經濟學者Pozsar的建議，以安全區的概念，威脅不配合的貿易夥伴，終極目的是要改變高估的美元，化解美國債務危機。陳冲也觀察指出，奇怪的是，在米蘭獻議的文件中，一再把Pozsar的名字拼錯：「是否在潛意識中，也不認為Pozsar的提案是個好主意呢？」

陳冲接著指出，米蘭一干人自知目前美國債務對GDP比率(120%)與1985廣場協議時完全不同(僅40%)，而且海湖內容諸多矛盾，仍執意為之：「難道只在滿足MAGA（讓美國再度偉大）的幻想?」他更對比日本首相石破茂看到米蘭以廣場協議相比擬的感想：「大概只會想到當年中曾根康弘「失落的十年」的前車之鑑吧！」也因此他認為，台灣如無條件接受海湖莊園協議，屆時美國或許稍解困境，但台灣過去50年胼手胝足的成果淪喪，反有淪為HIPC之虞，他更進而指出，過去數年多次建議外匯存底組合多樣化(分散風險)，如今觀之應有參考價值。