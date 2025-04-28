比關稅高低更重要的談判戰略 中經院：爭取ICT產品豁免

今日正逢川普上任百日，台美關稅到底該怎麼談？中華經濟研究院院長連賢明28日表示，台灣若能爭取電子供應鏈關稅豁免，這會比稅率高低對台灣的影響來得大，畢竟台灣輸美產品高達70%都是ICT產業。同時，連賢明也提醒，川普很注意洗產地的問題，而原本預估關稅戰對台灣經濟衝擊，恐從2026年提前至今年下半年。

外界關注台美關稅談判進度，中經院今舉行「川普關稅風暴 智庫視角 X 政策對應」研討會，連賢明做了以上表示，他並示警，有部分聲音希望台灣與美談判應該硬起來，但「我認為千萬不要開玩笑，針對美國關稅，真的不要想硬著幹，應避免與美國對抗」。

連賢明指出，台灣電子產業供應鏈非常大，也很複雜，要在短時間移轉到美國有困難，台灣可利用這個優勢，爭取電子產業、半導體產業，是否能有比較長的豁免時間，台灣也需要向美國說明，台灣與美國在整個工業化是願意一起合作與投資，只是不論投資或合作都需要時間。

至於在關稅談判上，為什麼台灣千萬要避免與美對抗？連賢明分析指出，主要有三大原因。首先是美國已是台灣最大貿易夥伴；第二是台灣對美國的貿易逆差，已經是排名第五、第六；第三則是台灣這幾年對美貿易逆差持續增加，主要是台灣加入AI供應鏈，對台灣整個經濟影響加大。

連賢明強調，台灣跟美國談判務必「審慎回應」，不宜太激烈或去抗議美國稅率問題，畢竟以台灣當前的經濟體規模和對美國產業的依賴，並不是聰明的作法。

連賢明表示，在關稅談判上，不宜幻想台美友好的特殊優惠，更重要的是去爭取公平稅率，必須要求台灣的稅率與日本、韓國接近，才不會讓台灣因為稅率差距而失去競爭優勢。

至於川普對台灣的目標稅率是多少？連賢明指出，10%應該是地板價，但往上調比較可能，尤其是對美國貿易逆差比較高的國家，因此研判台灣的稅率應會落在10%~20%，當然希望台灣能儘量往10%爭取。不過，比起爭取稅率的高低，爭取ICT產品的關稅豁免，對台灣更為重要。