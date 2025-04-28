綠電董事會改選 穩騰投資代表人陳正林接任董座
廢棄物處理與再生服務商綠電再生（8440）28日公告，公司董事會於4月25日任期屆滿全面改選後，已重新推選董事長，由穩騰投資（股）公司代表人陳正林先生接任，即日生效。
根據公告，本次董事長異動係因應董事任期屆滿，進行全面改選後的必要程序。原任董事長為建昌國際投資（股）公司代表人洪敏昌先生。
新任董事長陳正林先生，其簡歷顯示為條條大路通羅馬有限公司董事長。
綠電公司發言人莊淑珍表示，本次董事長變更是正常任期屆滿後的改選結果，對公司營運及股東權益無重大影響。
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