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綠電董事會改選 穩騰投資代表人陳正林接任董座

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

廢棄物處理與再生服務商綠電再生（8440）28日公告，公司董事會於4月25日任期屆滿全面改選後，已重新推選董事長，由穩騰投資（股）公司代表人陳正林先生接任，即日生效。

根據公告，本次董事長異動係因應董事任期屆滿，進行全面改選後的必要程序。原任董事長為建昌國際投資（股）公司代表人洪敏昌先生。

新任董事長陳正林先生，其簡歷顯示為條條大路通羅馬有限公司董事長。

綠電公司發言人莊淑珍表示，本次董事長變更是正常任期屆滿後的改選結果，對公司營運及股東權益無重大影響。

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