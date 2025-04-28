快訊

強迫英檢？打亂學校行事曆 教師團體籲暫緩強制抽測

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

聽新聞
0:00 / 0:00

中經院：輸出科學園區經驗 讓台灣助美製造業復興

中央社／ 台北28日電
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普揮舞關稅大刀，希望迫使各國企業對美投資及生產，達到製造業回流目標。中經院認為，台灣不妨利用美國「對外貿易區（FTZ）」政策降低對美順差，政府輸出科學園區或產業園區的建設經驗，協助美國外貿區基礎建設，由台商助攻美國製造業復興。

中經院今天舉行「川普關稅風暴 智庫視角x政策對應」研討會，中經院區域發展研究中心副主任楊書菲分析台美談判策略，認為台灣可利用美國「對外貿易區（FTZ）」降低對美順差，台美共創雙贏。

楊書菲解釋，美國目前約有300個FTZ，是美國境內關外的特定區域，企業可以在這些區域進口、製造、分銷等活動，而不需要立刻繳納進口關稅，或受限於其他貿易規定，而且FTZ也具有庫存管理及物流效率的優勢。

楊書菲接著指出，政府對美談判時，不妨建議，台灣輸出科學園區或產業園區的建設經驗，協助美國外貿區基礎建設，打造台商外貿專區；在此情況下，美國可以獲得創造就業、提升美國製造、降低貿易逆差等效益。

台灣方面，楊書菲表示，台灣零組件仍可由台灣出貨，卻不會增加對美貿易順差；台灣將零組件出口至美國FTZ，由代工廠在當地進行最終的加工及組裝，使最終產品在美國實質轉型，成為美國製造，而台灣可以此為談判籌碼，向美國爭取更多FTZ的區內優惠，如關稅、美國實質轉型認定。

楊書菲進一步指出，此方法有助於台商群聚效益，提升生產效率，也有利於深化台美供應鏈連結或整合。

美國 關稅

延伸閱讀

美軍加強打擊青年運動：3月以來鎖定葉門800個目標

黃豆搶手 街口S&P黃豆ETF近日爆巨量

去美國生活英文真能進步嗎？過來人揭關鍵：恐不進反退

美國務院英語簡中版宣布打擊生育旅遊 依法拒發簽證

相關新聞

「保健食品高關稅」王世堅近一年前就已砲轟過！至今問題卻依舊未解

川普掀起關稅爭議，意外讓台灣民眾驚覺...台灣保健食品價格竟比美國高出三倍！背後藏著的，不只是市場競爭問題，更是高關稅政策長年未解的結構性弊病。 編輯推薦台灣維他命是美國的三倍價格！網嘲諷：多虧

陳冲警告：台若無條件接受美國海湖莊園協議 恐淪為高負債窮國

新世代金融基金會董事長陳冲今日分析，倘若台灣無條件接受美國海湖莊園協議，他列舉至少會產生匯率高估出口萎縮）、外匯存底無收...

比關稅高低更重要的談判戰略 中經院：爭取ICT產品豁免

今日正逢川普上任百日，台美關稅到底該怎麼談？中華經濟研究院院長連賢明28日表示，台灣若能爭取電子供應鏈關稅豁免，這會比稅...

美國總經數據好壞參半 關稅疑慮使油價承壓

川普關稅政策反覆，引發金融市場亂流，連帶衝擊油價。街口投信分析，上周國際油價單周收跌約1.5%，主因在於美中關稅談判的不...

中經院：輸出科學園區經驗 讓台灣助美製造業復興

美國總統川普揮舞關稅大刀，希望迫使各國企業對美投資及生產，達到製造業回流目標。中經院認為，台灣不妨利用美國「對外貿易區（...

對等關稅談判 中經院長估川普對台目標稅率15%至20%

對等關稅進入90天緩衝期，各國加緊腳步展開與美談判，希望將傷害壓至最低。中經院院長連賢明今天列出3理由，認為川普對台灣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。