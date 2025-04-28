陳冲：可悲可惡又可怖的海湖莊園 美版HIPC上演

針對國際金融界熟悉的「HIPC」（高負債貧窮國家）計畫，近來出現新的討論焦點。由美國前總統川普的重要幕僚米蘭（S. Miram）撰寫的「海湖莊園協議」，提出以關稅施壓貿易夥伴、促成美元貶值，並要求順差國購買無息百年期國債，以因應美國債務危機。此舉引發外界憂心，海湖莊園協議恐成為美國版HIPC，對全球金融市場與台灣造成重大衝擊。

前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳冲，最新專文痛陳「海湖莊園協議」，其內容顯然背離國際常規，但川普團隊多有被害人情結，選擇遺忘戰後美國得益於自由貿易的歷史，進而逐步付諸實施。以下為專文大要：

海湖莊園近日成為新聞焦點，乃因川普重要謀士米蘭(S. Miram)撰寫一份「重構全球貿易體系指引」，文內自稱海湖莊園協議，主張以關稅為手段，強迫各國談判，使美元貶值，重振美國製造業，至於債務問題，則要求不當得利國家，購買無息的長年期(例如100年)國債(Century bond)，以求解決債務展期危機。米蘭稱其創意為多邊廣場協議，以與1985年強使日圓升值的紐約廣場協議(甚至與1944年的布列登森林協議)相輝映，但在我看來，不過是富豪版的HIPC機制，只是美國自尊不能承受的HIPC罵名之重。

承襲購買海湖莊園的手段，以及川普「交易的藝術」一書的精髓，海湖莊園協議對美國而言，確不失為解決燃眉之急的妙方(雖然還有各國政府以外持有的美債尚須處理)。但如真的付諸實施，對不同國家就產生大小不同的影響，以中華民國為例，依中央銀行副總裁在立法院答覆，外匯存底有92%為美債(總裁後來更正是八成，怪哉!差距如此之大)，依央行資料，外匯存底約有5780億美元，近年雖受通膨影響，倒還真是護國神山，一但稍有閃失，或有capital loss，央行無法繳庫事小，動搖國本事大。

以財務觀點看美國，川普坐立不安，可以想見。研讀海湖莊園協議，其內容顯然背離國際常規，但川普團隊多有被害人情結，選擇遺忘戰後美國得益於自由貿易的歷史，進而逐步付諸實施。米蘭在文件中，一再援引經濟學者Pozsar的建議，以安全區的概念，挾脅不配合的貿易夥伴，終極目的是要改變高估的美元，化解美國債務危機。米蘭一干人自知目前美國債務對GDP比率(120%)與1985廣場協議時完全不同(僅40%)，而且海湖內容諸多矛盾，仍執意為之，難道只在滿足MAGA的幻想?日本首相石破茂看到米蘭以廣場協議相比擬，大概只會想到當年中曾根康弘「失落的十年」的前車之鑑吧!

回到台灣，如無條件接受海湖莊園協議，至少會產生匯率高估(出口萎縮)、外匯存底無收益性、欠流動性、輸入性通膨等結果，屆時美國或許稍解困境，台灣過去五十年胼手胝足的成果淪喪，反有淪為HIPC之虞。本人過去數年多次建議外匯存底組合多樣化(分散風險)，如今觀之，多少也有參考價值。

奇怪的是，在米蘭獻議的文件中，一再把Pozsar的名字拼錯，是否在潛意識中，也不認為Pozsar的提案是個好主意呢？