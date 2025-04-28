這兩因素短線有利銅價表現

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）公布的最新數據顯示，歐洲3月新車銷量成長 2.8%，其中純電動車銷量成長23.6%。專家表示，作為全球第二大電動車市場，歐洲對電動車的興趣日益濃厚，這主要是由於歐盟新的排放目標和更便宜的電動車款的推出。

此外，根據中國汽車工業協會的數據顯示，2025年3月，中國新能源車銷量達到107.9萬輛，較上季成長41.9%，較去年同期成長42.3%。今年第1季新能源車銷量累計263.3萬輛，較去年同期成長47.6%。根據全球銅監測指數數據顯示，3月份全球銅冶煉活動出現2023年5月以來的最大降幅，創下今年迄今為止的最低讀數。隨著全球閒置產能指數從2月的8.8%上升至12.6%，營運商現在正面臨嚴峻的營運考驗，即負的處理和精煉費用。

街口投信表示，儘管面臨美國主導的貿易戰和中國大陸地產危機的阻力，但今年主要市場的大陸對銅需求仍表現出顯著的韌性，大陸買家利用價格暴跌的機會搶購供應，市場指標表明市場狀況依然穩固。江西銅業業務副總在行業會議表示：儘管宏觀經濟困難，但銅市場仍保持平衡，而且最近價格下跌後，來自製造商的現貨訂單激增。

再加上中國陰極銅庫存去化明顯，進口補庫有限，促使下游採購積極；使得衡量中國進口銅需求的指標－洋山銅溢價，最近創下了2023年以來的最高水準，此模式顯示近期銅的供應可能會出現短缺。