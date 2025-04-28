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美國數據好壞參半 關稅疑慮使油價承壓

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，全球原油供應可能逐步增加是導致近一個月來油價疲弱的主因。

街口投信分析，國際油價上周收跌約1.5%，中美關稅談判的不確定性引發供應過剩擔憂，抑制油價反彈。中國大陸上周五（25日）宣布對部分美國進口產品免徵高額關稅，顯示世界兩大經濟體之間的貿易戰可能趨緩，但北京方面駁斥美國總統川普關於中美談判正在進行的言論。聯準會發布褐皮書報告，內容表示多個地區的企業對招聘增員採取觀望態度，暫停或放緩招聘，直至經濟狀況更加明朗。政府部門或接受政府資助的組織就業人數明顯減少。另外，美國上周初請失業金人數小幅上升，而持續申領失業救濟人數減少 3.7 萬人，至 184.1 萬人。顯示儘管進口商品關稅引發對於近期消費趨緩與通膨調查的預期上升，但就業數據顯示勞動市場仍維持韌性。

供應方面，路透社上周報導 OPEC+的幾個成員國建議在6月連續第二個月提高增產幅度；如果俄烏戰爭若能結束，將有更多的俄羅斯石油能夠放寬制裁、以及伊朗的核協議談判樂觀都可能增加全球供應。路透報導俄羅斯總統普丁和川普特使史蒂夫·維特科夫舉行三個小時的會談，俄羅斯方面認為會談富有建設性，在結束戰爭問題縮小分歧。美國石油公司貝克休斯公佈的數據顯示，截至4月25日當周，石油鑽井平台數量增加2個，達到483個。

俄羅斯 國際油價 美國

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