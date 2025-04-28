「保健食品高關稅」王世堅近一年前就已砲轟過！至今問題卻依舊未解

川普掀起關稅爭議，意外讓台灣民眾驚覺...台灣保健食品價格竟比美國高出三倍！背後藏著的，不只是市場競爭問題，更是高關稅政策長年未解的結構性弊病。

事實上，王世堅早在2024年5月16日就於立法院質詢時強烈提出這項問題，並將質詢片段上傳至個人臉書。當時他便警告，高關稅政策將導致國人健康被犧牲、保健食品價格暴利。但一年過去，問題仍未獲得根本改善，再度凸顯政府對民意的冷漠與怠惰。

王世堅指出，根據食品工業發展研究所估算，台灣一年保健食品市場規模高達1700億元，但現行30%的高關稅政策，不僅遠高於日本（約14.56%）、美國（6.4%）、韓國（8%）及中國（8.5%），更荒謬的是，「連香菸的關稅都只有27%」。他怒批：「香菸是有害健康才課高稅，保健食品是促進健康，結果課得更重，這不是荒謬是什麼？」

他痛斥，政府以「保護國內生技產業」為由設定高稅率，實際上卻鼓勵生技公司棄藥品研發、紛紛投入保健食品市場。「像佳格、葡萄王、大江生醫這些知名廠商，保健食品收入佔比已超過九成！」王世堅直指，高關稅不但沒有培養出創新產業，反而變成「助長誇大不實廣告、劣幣驅逐良幣」的共犯。

他更舉例，有知名廠商因宣稱「改善視力」遭重罰2.5億元，但類似誇大廣告仍層出不窮，政府表面開罰，實則縱容產業亂象。

面對質疑，財政部關務署僅回應，現行保健食品關稅是台灣加入WTO時設定，未來會尊重經濟部主管機關意見、重新評估；但即便一年過去，問題依舊原地踏步，政府口頭上「尊重、評估」，實際上毫無作為。