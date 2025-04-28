安聯投信：布局保持謹慎、保有彈性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，在對等關稅暫緩90天的情況下，廠商提前拉貨，嘉惠第2季展望，預期第2季將明顯淡季不淡。另方面，232條款調查結果對半導體與生技製藥調查結果，還有川普後續作為，仍將對台股產生重要影響，在最終調查結果尚未公布前，布局仍須保持謹慎、保有彈性。

就技術面，安聯投信台股團隊表示，4月25日台股盤中走勢首度站回月線，短期均線則呈現糾結；交投動能雖有回溫跡象，後市台股表現仍有待成交量的再放大；至於先前出現的恐慌氣氛，最近看來已有緩解跡象。

安聯投信台股團隊表示，4月以來，在對等關稅與川普談話反覆多變牽動下，真假消息交雜且難辨別，股市瀰漫不確定性，加重經濟與產業前景，台股波動幅度明顯加大，但近日市場氛圍則受惠於美國總統川普態度出現轉圜跡象。

儘管降息預期、對等關稅等不確定性，隨著市場反覆消化、加上川普近期言論態度出現轉變而緩解市場稍早悲觀、緊張的氣氛；不過，市場投資信心仍有待更多情勢明朗與時間的修復。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在對等關稅與川普後續作為仍存有不確定性的情況下，評價面仍將受到一定程度的壓抑；現階段消息仍是左右市場的關鍵因素，建議聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、聯準會政策動態、美超級財報周與上市櫃首季財報陸續公布等。

台股 川普 關稅

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