因應關稅貿易挑戰 中鋼總座陳守道：攜手螺絲業轉型升級

關稅貿易戰引起全球關注之際，中鋼（2002）總經理陳守道4月25日(周五)期勉螺絲業者，要致力於產業升級，積極提升產品品質，以提高競爭力，同時中鋼也會與客戶上下游一同努力，加強供應鏈轉型，共組所向無敵的艦隊，航向更美好的未來。

SteelWorld-「全球鋼訊網」主辦，金屬中心、螺絲公會與中鋼共同協辦的2025年台灣扣件產業挑戰與發展研討會，4月25日在中鋼總部大樓國際會議廳舉行。

陳守道指出，美國總統川普揮出關稅大刀，包括鋼鋁產品也被課徴25%關稅，不僅引起全球金融市場動盪，也將影響全世界經濟發展；IMF(國際貨幣基金會)日前發布世界經濟展望中，已將今(2025)年全球經濟成長預測下修五個百分點，從3.3%下調到2.8%。

陳守道表示，美國是台灣螺絲出口最大市場；去(2024)年銷美60.5萬噸，占整體出口量的47%，中國大陸螺絲出口美國市場也占比約三成。這次關稅議題對大陸貿易影響甚大，也會造成世界供應鏈形態的轉變。

陳守道表示，在供應鏈形態轉變當中，期待台灣能有轉單的效益之外，也希望螺絲業者要有企業的妥善因應策略，那就是要致力於產品品質提升，積極於產業的再升級，以提高競爭力。台灣螺絲今年第1季銷美數量已比去年同期長5%，然而，「危機就是轉機」中鋼也會與業者積極合作，上下游一同努力，加強供應鏈轉型發展，共組所向無敵的艦隊，以航向更美好的未來。

台灣鋼線鋼纜公會理事長吳燕卿指出，中鋼自1971年建廠以來，對扣件、線材產業的發展，一真扮演著重要的角色，且貢獻頗大，雖說近兩年來扣件業與中鋼經營艱困，且保護主義興起，但相信在中鋼與業者的共同努力下，共組國家隊，將可克服任何挑戰。

研討會邀請多位講師做專題演講，金屬中心產業顧問紀翔瀛主講「台灣扣件產業回顧與展望」；中鋼公鐵研究發展處研究員許曉弘主講「中鋼與扣件產業鏈轉型升級契機」。

Steelworld全球鋼訊網總經理蔡進益主講「螺絲與線材挑戰與機遇」以及中鋼公司環境保護處組長張致瑋主講「中鋼因應定價制度及歐盟CBAM之經驗分享」。