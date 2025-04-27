美擬放寬自駕車監管 特斯拉聞訊大漲 主力鏡頭供應商亞光跟著發達了

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

美國川普政府鬆綁自駕車上路條件，外界預期，此舉是為了實現特斯拉計畫今年6月正式推出的無人駕駛計程車（Robotaxi）服務所做的預先準備，特斯拉無人駕駛計程車計畫上路後，車用鏡頭需求將隨之大開，其鏡頭主要供應商亞光（3019）出貨隨之暴增。

受川普政府放寬自駕車監管消息激勵，特斯拉25日股價勁揚近10%，收284.95美元。法人指出，市場按讚美國鬆綁自駕車上路條件，鏡頭堪稱自駕車的「眼睛」，亞光的車用鏡頭讓特斯拉能達到比「眼觀四面」更精進、達到無死角偵測以防止交通事故發生，落實全自駕環境，後續動能看俏。

亞光車載鏡頭出貨持續攀高中，去年出貨量達1,099萬顆，較2023年673萬顆成長63%。因應車載鏡頭大客戶需求，亞光已有菲律賓建立二廠的計畫，大搶商機。

亞光董事長賴以仁透露，菲律賓新廠預計2026下半年投產，除菲國廠區外，大陸長安廠也有車載產線，估計菲國廠區車載產能將占總體車載產能15%至20%。

業界人士指出，川普政府此刻鬆綁美國自駕車上路法規，顯然是給特斯拉創辦人馬斯克即將離開政府效率部門的「餞別禮」，因為最大的受惠者正是特斯拉。

早在川普政府鬆綁自駕車法規之前，馬斯克就不斷呼籲美國應建立全國一致的自駕車管理規範，取代目前各州和地方自訂、規範不一的制度，因為這種各自為政的監管模式，讓業者難以靠規模來獲利。

目前美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正在修改規定，將允許一些不符合聯邦安全標準（例如沒有後視鏡）的自駕車在美國道路上行駛。NHTSA將持續要求汽車製造商通報與自駕系統相關的交通事故，但會鬆綁一些通報要求。

另一方面，因應川普政府鬆綁自駕車法規，特斯拉先前已在德州、加州等地，向部分員工啟動自動駕駛網約車服務的早期測試，藉此為6月正式推出的無人駕駛計程車暖身。

據悉，目前特斯拉員工已完成逾1,500次行程及超過1.5萬英里的駕駛里程，而這些數據這有助於特斯拉開發與驗證FSD（全自動駕駛）網路、手機應用程式以及車輛調度等各個環節。

知情人士指出，特斯拉在無人駕駛計程車服務正式上路前，先讓員工進行測試，這也是自駕車網約車領域的標準流程，下一步就是邀請部分公眾參與測試，接著就是計畫正式上路。

特斯拉 美國 自駕車

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