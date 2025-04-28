海外投資審查門檻擬放寬 特定國家、地區、技術會明確化

《產業創新條例》修正案已三讀，為避免關鍵技術外流，新法規定投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達「一定金額」以上須事前申請。經濟部將修正子法，據了解，一定金額擬由現行新台幣15億元放寬至30億元。不過全案仍待協商，尚未定案。

根據修正後產創條例第22條，未來海外投資達「一定金額」以上、或投資特定國家及地區、特定產業或技術，只要符合上述任何一項，都要先申請，經過審查後才能放行。相關子法「公司國外投資處理辦法」現僅明訂公司從事國外投資金額逾新台幣15億元者，應事前申請。未來，子法將修正一定金額以上，並增訂特定國家及地區、特定產業及技術等。

工商團體先前憂心規範不明確恐有空白授權疑慮，且罰則過於嚴苛。經濟部強調，將廣納各界意見，於子法訂定完備後再公布施行，也一定會明確化，讓企業對外投資有所依循。

據了解，針對現行子法明訂超過新台幣15億元以上須事前申請，經濟部初步構想是提高至新台幣30億元。據分析，當初明定15億元審查門檻，是依據央行規定法人每年結匯上限5,000萬美元而定之，而今央行已提高至1億美元，因此經濟部擬參考央行結匯規定，修正「一定金額」以上為新台幣30億元，這對產業界來說將更為寬鬆。

至於特定國家及地區，經濟部初步想法是指現遭聯合國制裁的國家或地區，例如，參照戰略性高科技貨品輸出管制地區，主要是國際間管制戰略性高科技貨品出口之國家，包括伊朗、伊拉克、北韓等。

至於特定產業和技術條件，經濟部初步想法，擬以國科會公布的國家核心關鍵技術為參考標準。

工商團體擔憂對外投資轉趨嚴格，經濟部官員表示，業界主要擔憂赴大陸投資，事實上赴陸港澳地區投資的事前申請，皆在兩岸人民關係條例及港澳關係條例規範，不在產創條例規範內。