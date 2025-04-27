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經濟部：燃料大漲致台電虧損 1000億元撥補非新瓶裝舊酒

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／本報資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報資料照片

民眾黨立委張啓楷指控，經濟部長郭智輝認為台電虧損是國際燃料上漲的說法有3大嚴重錯誤，經濟部表示，台電虧損主因為國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本所致，而編列特別預算係因應關稅衝擊產業之關鍵時刻，用2024年歲計賸餘撥補台電1000億元以穩定電價。

經濟部表示，俄烏戰爭導致燃料飆漲才是台電虧損主因，2022、2023年台電發購電燃料成本連續兩年逾6000億，是戰前的兩倍以上，加上台電近3年吸收民生、工業電價達6000億元，遠超電價調整幅度。

經濟部指出，韓、日、法等國電價調漲更多、預算補助更龐大；我國為照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力，採取和緩電價調整策略，由台電公司先吸收部分國際燃料成本漲勢，致使2024年底累積虧損達4229億元，換得國內的物價穩定成效。

對於張啓楷所述台電虧損係因未使用核能發電，經濟部表示，以2015年能源結構來看，即使在當年核能發電占比16%、火力發電占比78%的情況下，以2023年燃料價格的水準計算，每度電售電成本亦將提高至近4元，與目前售電成本相當，再次說明近年俄烏戰爭致國際燃料價格大漲，實為台電虧損主因。

關於能源政策方向，經濟部強調，我國推動多元綠能、深度節能之二次能源轉型政策符合國際主流趨勢，我國參考國際再生能源推動做法，導入再生能源躉購費率制度鼓勵設置再生能源，非台灣所獨有，近年太陽光電躉購費率已大幅下降，從2010年每度11.76元，下降至2025年每度4.49元，下降幅度約6成。且我國再生能源也逐漸由躉購走向企業購電，對台電電價成本影響將逐漸縮小。

經濟部說，面對美國關稅影響產業的重大事件，為幫助台灣經濟發展，業界都希望能降低成本、不調漲電價，政府運用2024年歲計賸餘，撥補台電1000億元，逐步穩健台電經營，讓台電更有能量與底氣續行供電義務，頂住電價調整壓力，與產業共度難關，絕非如立委所稱新瓶裝舊酒。

台電 電價

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