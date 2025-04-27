營造友善生育環境！勞、國保生育給付「一站式服務」輕鬆申請

母親節即將來臨，營造友善生育環境已是政府重要政策，勞動部為提供簡政便民的服務，符合勞工保險或國民年金保險生育給付請領資格的媽媽們，可透過勞保局與內政部跨機關推動之「一站式服務」，更加便捷地完成申請勞保或國保生育給付。

勞動部表示，「一站式服務」 （https://www.ris.gov.tw/app/portal/839）整合了新生兒出生登記及申請勞保或國保生育給付的流程，民眾無論是選擇線上申辦，還是前往戶政事務所辦理，都能夠一次完成戶籍登記和生育給付申請，不需要在各機關間來回奔波，給付款項還可以提早3至5個工作天入帳。媽媽至戶政事務所辦理子女出生登記時，僅須備妥本人之國內金融機構帳戶資料，即可同時申請勞保或國保生育給付。

如無法親自前往，可先至勞保局全球資訊網或內政部戶政司全球資訊網下載並填好「委託書」，附上有照片之雙方身分證明文件正本，交由受託人代為申請。

此外，持有自然人憑證的媽媽或爸爸，亦可透過內政部戶政司全球資訊網線上申辦出生登記，併同線上申請勞、國保生育給付，並上傳媽媽之國內金融機構存簿帳戶相片檔（如出生登記申請人為爸爸，需另上傳委託書），就可在家上網申辦免出門。

勞動部表示，善用「一站式服務」，能快速、輕鬆申請勞、國保生育給付。除此之外，也可至勞保局e化服務系統（https://edesk.bli.gov.tw/）線上申辦或以書面寄送申請，最後提醒，各項申請方式只需要選擇一項辦理即可，以避免重複送件而增加審查時間。