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因應川普關稅 三大方案擬加碼2條件、租金優惠擴大

中央社／ 台北27日電

投資台灣三大方案去年底截止，經濟部規劃延長至2027年，聚焦五大信賴產業及擴大全球台商適用，近期因應美國關稅政策，相關部會研議提高融資優惠利率、調整中階技術人力核配比例等2項優惠；此外，產業園區租金優惠擬擴大，加大力道協助業者回台生產，以強化本土供應鏈。

美國總統川普關稅政策增添全球經濟不穩定性，也牽動供應鏈布局。經濟部2019年實施投資台灣三大方案，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，三大方案申請去年底截止，經濟部規劃延長至2027年，除擴大適用範圍至全球海外台商及外人投資企業，近期也研擬提高融資優惠利率和租金優惠。

根據經濟部去年底提出的三大方案延長規劃，延續3年新增貸款額度為新台幣3600億元，預計支付委辦手續費為32億元，擬請國發基金支應，預計吸引企業投資6000億元，創造4萬個就業機會。

相關官員表示，因應川普關稅，政府已規劃加碼委辦手續費，吸引廠商來台生產投資，其中委辦手續費為企業最迫切需要項目，加碼委辦手續費所需的經費初估約60億元，但目前國發基金並無意願支應，因此尚待跨部會通盤討論。

此外，為保障民眾就業，依照現行規定，產業類個別雇主申請中階人力名額，不超過移工核配比率25%，且移工、中階人力及專業外國人合計不超過總員工50%；面臨嚴重缺工荒，產業也頻頻呼籲政府放寬中階技術核配比率。為解決人力問題，經濟部年初已行文給勞動部，研擬取消中階移工比例25%門檻限制，也列入三大方案延長的優惠條件。

租金優惠方面，經濟部長郭智輝曾表示，嘉義以南有4個產業園區，土地將採取只租不售，租金也規劃給予優惠，以協助業者返台生產。

知情官員說明，廠商回台設廠土地採取以租代買模式，規劃前3年免租金，雖然土地不能租轉購，但可藉由收租金方式、拉長回收年限。

這名官員表示，川普期盼製造業回流美國，全世界各國都在加強供應鏈，勢必牽動台商移動，但並非所有企業都有能力移動到墨西哥、美國生產，尤其是傳產、中小企業等，政府須協助業者回台生產，並加強誘因，以強化本土供應鏈。

川普關稅政策牽動全球經貿變化，官員表示，雖然川普關稅政策變化劇烈，影響廠商回台生產和投資意願，但評估廠商仍會有設廠需求，只是腳步可能變慢。

根據統計，三大方案自2019年施行至2024年，已吸引1678家企業，投資額超過2兆5415億元，預估創造16萬1304就業機會。不過三大方案延長的具體方案和經費至今尚未定案，也讓許多企業無法遞件申請，目前經濟部已先輔導業者依照往例填寫資料，但仍須待最終方案拍板出爐，業者才能提出申請計畫。

川普 租金 經濟部 關稅

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