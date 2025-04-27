台南再生水仁德廠「以水換水」 降低成本

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

面對半導體產業水資源需求持續攀升，台南再生水政策邁一大步。仁德再生水廠4月23日啟用，成為台南第三座再生水廠，與永康、安平兩廠共同支援南科園區及周邊產業用水，強化台灣高科技產業供水韌性。

仁德廠每日初期可供應8,000噸再生水，未來可擴增至1萬噸，總投資約8.62億元，中央補助約7.93億元，由惠民實業負責營運。

該廠最大特色是全國首創「以水換水」模式，由就近的奇美實業使用再生水，釋出自來水額度轉供台積電南科廠，避免高額輸水管線建設成本，節省經費達17億元。

仁德再生水廠是南台灣三水廠布局重要一環。永康廠每日1.55萬噸、安平廠每日3.75萬噸，加上仁德廠後合計每日6.3萬噸，預計2026年可增至每日近9萬噸供水量，有效支援南科用水需求，緩解民生與產業間的用水競爭。

南科再生水已成功導入台積電先進製程，為全球半導體產業首例。這項布局不僅穩固半導體產業擴廠計畫用水基礎，也展現台灣在高科技產業永續轉型上的領先地位，為產業用水多元化及水資源循環利用樹立新典範。

半導體 台積電 布局

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