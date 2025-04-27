南部再生水供應鏈成形 打造半導體業水資源防線

台灣半導體產業用水需求攀升，推動再生水政策全面加速。隨著高雄橋頭、楠梓雙再生水廠布局逐步到位，結合台南永康、安平及最新啟用的仁德再生水廠，全台再生水供應鏈成形，為台積電（2330）等高科技廠打造堅實水資源防線。

高雄橋頭再生水廠工程進度已突破八成，預計2026年第1季啟用，初期每日可供應3萬噸，最終提升至3.5萬噸；楠梓再生水廠預計2028年上線，初期每日供應2萬噸，擴充後達7萬噸。兩廠合計最終規劃每日可供水10.5萬噸，規模居全台之冠，專供台積電高雄廠及楠梓產業園區，打造全台最大產業再生水供應網絡。

南台灣再生水廠概況 圖／經濟日報提供

除高雄雙水廠，台南亦以三座再生水廠串連形成穩定供應鏈，包括永康再生水廠每日供應1.55萬噸、安平廠每日3.75萬噸，4月23日啟用的仁德再生水廠初期每日供應8,000噸、可擴充至1萬噸。三廠目前每日合計供應約6.1萬噸。隨仁德擴充及永康、安平後續提升計畫推進，台南市規劃2026年整體再生水供應量可達每日8.8萬噸。

內政部指出，中央已投入逾100億元經費，協助台南市政府完成永康、安平與仁德三座再生水廠建置，今年4月起台南每日再生水供應量已達6.1萬噸，相當於三分之一座烏山頭水庫供水量，接近在地產業用水需求一成，除可紓解枯水期產業用水壓力，亦具備水資源調度與備援功能，強化區域供水韌性。

這一系列再生水策略，不僅穩固半導體產業擴廠計畫用水基礎，有效減少對民生用水與地下水資源依賴。台積電南科廠去年已率先導入再生水取代部分製程用水，成為全球高階晶圓製程導入再生水首例，展現半導體產業永續轉型的領先布局。

內政部強調，未來中央將持續攜手地方建設汙水與再生水設施，提升汙水處理能力，擴大再生水源供應，進一步強化水資源利用彈性，促進產業升級與區域永續發展。